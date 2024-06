Scommesse Italia Euro 2024. Italiani popolo di tifosi, forse più che di scommettitori, almeno stando ai dati che trapelano sulle percentuali di scommesse sulla vincente dei prossimi europei di calcio al via dal 14 giugno in Germania. La nazionale di Spalletti è la più scommessa dagli italiani. Ok il tifo, ma pè ragionevole credere che l’Italia possa calare il bis? O che la quota sia realmente di valore?

Scommesse Italia Euro 2024: gli italiani scommettono sul bis

Italia-bis? Per i tifosi è sì. La concorrenza è agguerrita, ma la Nazionale campione in carica può imporsi anche a Euro 2024. A dirlo sono proprio i tifosi azzurri: i dati raccolti da Planetwin365 e Snai mostrano che più di un italiano su cinque (il 22%) indica la squadra di Spalletti come vincente della manifestazione che avrà inizio tra meno di due settimane.

La selezione azzurra, per cui si tratterebbe del terzo titolo continentale, si trova davanti anche alla Francia, indicata come favorita dal 20% degli appassionati così come l’Inghilterra, anch’essa la preferita di un quinto della platea. Poco più indietro la Germania, su cui punta il 18% degli italiani, mentre è lontanissima la Spagna (7%) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, indicato dal 3%.

Scommesse Italia Euro 2024: le quote

I bookmakers sono molto meno convinti di una vittoria dell’Italia a Euro 2024, proposta nelle quote antepost @15 volte la posta. E’ l’Inghilterra, sconfitta in finale dagli azzurri tre anni fa, la favorita dei bookmaker @3,95, davanti alla Francia @4,90. Chiude il podio delle candidate al trionfo la Germania padrona di casa, vista @6,40.

Italia @15, una quota di valore?

Diciamo la verità, gli azzurri si presentano con tanti dubbi, specialmente in attacco, e lo scialbo 0-0 nell’amichevole con la Turchia è un ulteriore campanello d’allarme, soprattutto per un attacco senza stelle. Diciamo la verità (e la vediamo anche dalle quote sui premi individuali), gli azzurri non hanno nemmeno una vera stella e sulla carta si presentano davvero indietro rispetto alle favorite come rosa.

Vero che gli azzurri in condizioni difficili tirano sempre fuori qualcosa in più, e anche agli scorsi europei non eravamo per nulla favoriti. Spalletti arriva dalla grande affermazione col Napoli, ma non può fare miracoli. A nostro avviso la quota @15 rimane di poco valore, e lo sapete se avete seguito la Video-Analisi di Morfeo che gioca su meno di 7 gol nella manifestazione per gli azzurri, ovvero non ci crediamo. Saremo felici, almeno a livello di tifo, di essere smentiti, ma il tifo quando si parla di scommesse non deve rientrare nell’equazione delle analisi che facciamo prima di fare una puntata.

