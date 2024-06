Euro 2024 Gruppo A. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Iniziamo ovviamente dal Gruppo A, quello dei padroni di casa della Germania.

Euro 2024 Gruppo A: squadre e calendario

I padroni di casa della Germania sono ovviamente i favoriti di questo girone e apriranno gli europei con la partita inaugurale di venerdì 14 giugno contro la Scozia che si è qualificata agli europei, facendo un impresa sulla Norvegia di Haaland, e sfruttando anche l’incredibile atmosfera interna dell’Hampden Park ma in Germania ovviamente non potrà contare sul fattore campo. Attenzione però a Scott McTominay, talento intrigante che ha poca esperienza ma potrebbe mettersi in mostra ad Euro 2024 tra le fila scozzesi. I tedeschi hanno un ottimo mix di giocatori giovani di qualità e veterani che in una competizione del genere servono sempre. La rosa è piena di possibilità ma forse manca un super bomber. Il 21enne Florian Wirtz è una futura stella della nazionale tedesca, ed è tra i favoriti per vincere il premio UEFA Young Player of the Tournament (quota @6).

Il compagno di Wirtz che ha dominato la Bundesliga col Leverkusen è un veterano invece, Granit Xhaka, ed è la stella della Svizzera che non si presenta benissimo visto che non ha vinto nessuna delle ultime partite del girone di qualificazione dove non è riuscita a trionfare. Gli elvetici non segnano tanto, ma difendono bene e lo hanno dimostrato anche nelle ultime uscite, anche se manca un pò di qualità. L’Ungheria del talentoso Dominik Szoboszlai è un osso duro che non ha mai perso in 10 partite di qualificazione. Manca un bomber vero, ma i magiari potrebbero dare fastidio e fare perfino meglio degli svizzeri.

CALENDARIO

June 14 Germany Scotland

June 15 Hungary Switzerland

June 19 Germany Hungary

June 19 Scotland Switzerland

June 23 Scotland Hungary

June 23 Switzerland Germany

Euro 2024 Gruppo A: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo A: le nostre scommesse

I tedeschi non avranno problemi a segnare già nella fase a gironi. Il potenziale offensivo della Germania è alto.

TIPS GRUPPO A

GERMANIA OVER 6.5 GOL @2.00

PREVISIONE GRUPPO A

Germania

Ungheria

Svizzera

Scozia

