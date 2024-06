Euro 2024 Gruppo D. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Vediamo il Gruppo D della Francia, tra le favorite per la vittoria finale.

Euro 2024 Gruppo D: squadre e calendario

La Francia si presenta come una delle grandi favorite per la vittoria di Euro 2024, ed è in assoluto la squadra più gettonata anche dalla nostra redazione. Probabilmente i francesi hanno uno dei primi 5 giocatori al mondo in ogni ruolo, e hanno superato le qualificazioni subendo solo tre gol in otto partite, segnandone 29. Quelle qualificazioni prevedevano due partite contro gli olandesi, che furono sconfitti 4-0 e 2-1. Hanno cinque diversi attaccanti che possono contribuire, una delle migliori linee difensive al mondo, i francesi hanno il potenziale per chiudere il girone a punteggio pieno.

L’Olanda dovrebbe passare il girone senza grandi problemi, ma da seconda, visto che non potrà insidiare il primato francese. Nelle qualificazioni gli olandesi hanno subito appena sette gol (di cui sei segnati dalla Francia), hanno alcuni giovani promettenti in attacco, e hanno l’imbarazzo della scelta al centro della difesa con giocatori del calibro di Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt e Micky van de Ven. L’Olanda ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo dove ha fatto una coraggiosa rimonta forzando i tempi supplementari contro l’Argentina, ma alla fine ha perso ai rigori, dimostrando comunque un ottimo gruppo. Tra gli Orange attenzione a Xavi Simons che al Lipsia quest’anno ha servito 11 assist e il titolo di UEFA Young Player of the Tournament si gioca @10 volte la posta.

La perdita di David Alaba è grave per l’Austria e per l’allenatore Ralf Rangnick. Marcel Sabitzer e Konrad Laimer possono colmare il vuoto della regia, ma l’Austria ha bisogno di qualcosa di più, anche se ha chiuso solo 1 punto dietro al Belgio nelle qualificazioni, e propri lo Belgio unica squadra capace di battere l’Austria nelle ultime 14 partite.

La Polonia è stata fortunata visto che si è qualificata solo dopo aver sconfitto il Galles ai rigori nello spareggio. Robert Lewandowski ha segnato solo tre gol in otto partite di qualificazione. I giocatori di qualità non mancano con Wojciech Szczesny e Piotr Zielinski ma sembrano mancare forze fresche.

CALENDARIO

June 16 Poland Netherlands

June 17 Austria France

June 21 Poland Austria

June 21 Netherlands France

June 25 France Poland

June 25 Netherlands Austria

Euro 2024 Gruppo D: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo D: le nostre scommesse

Kylian Mbappe è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, è stato nominato Miglior Giovane mondiali del 2018 con quattro gol segnati, ma è riuscito a marcare il tabelloni con un solo gol in quattro partite agli Europei 2020. Nella finale dei mondiali 2022 è stato straordinario ma non è bastato, e siamo certi che si presenta a questa competizione on fire e secondo noi sarà il trascinatore dei transalpini in attacco. Mbappe ha concluso la sua ultima stagione con il PSG portandolo alle semifinali di Champions League. Ha segnato 35 gol in 41 partite di Ligue 1 e Champions League, senza contare i suoi nove gol durante le qualificazioni agli Europei per la Francia. L’attaccante ha segnato sei gol su azione e altri tre su rigore. Ha segnato un gol ogni 4,1 tiri e ha tentato più di cinque tiri ogni 90 minuti. È stato la forza trainante dell’attacco francese che ha registrato 29 gol. Ciò include cinque gol in due partite contro gli olandesi, quattro dei quali segnati da Mbappe. Potrebbe essere supportato da Antoine Griezmann, giocatore esperto che con l’Atletico ha registrato 22 gol e 7 assist (il piccolo diavolo top assist-man del torneo @18 di quota è da valutare).

TIPS GRUPPO D

MBAPPE CAPOCANNONIERE @5.50

PREVISIONI GRUPPO D

Francia

Olanda

Polonia

Austria

