Pronostici Germania-Scozia 14 giugno 2024. Gli Europei di calcio in Germania iniziano questo venerdì e ovviamente la nazionale ospitante sarà quella che inaugurerà la competizione contro gli scozzesi. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, quote e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostici Germania-Scozia 14 giugno 2024: stato di forma e probabili formazioni

Dopo aver visto i tanti contenuti antepost per gli Europei di calcio, e l’analisi dettagliata con i consigli per le scommesse sul Gruppo A, oggi entriamo nel vivo e nei dettagli delle prime sfide del weekend che apriranno Euro 2024, e si inizia venerdì 14 giugno con la partita inaugurale che vedrà in campo ovviamente i tedeschi padroni di casa in Germania-Scozia.

La sfida inaugurale degli Europei di calcio si terrà alla Munich Football Arena di Monaco, venerdì 14 giugno alle ore 21:00. Tedeschi super favoriti all’esordio di EURO 2024, forti sia del “fattore campo”, giocando di fronte al pubblico di casa tutte le partite, sia perché sfidano una Scozia alla sua terza partecipazione e che non ha mai superato la fase a gironi di un europeo di calcio.

La prima partita di EURO 2024, Germania – Scozia, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) o in streaming su NOW e Sky Go. L’incontro sarà trasmesso anche su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.

PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (4-3-2-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. All. Nagelsmann.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Dykes. All. Clarke.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Germania-Scozia 14 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Germania-Scozia 14 giugno 2024: statistiche e scommesse

Germania e Scozia si affrontano per la decima volta nella loro storia, con un bilancio nettamente favorevole ai tedeschi. Nelle nove sfide precedenti, la Germania ha collezionato sei vittorie contro solo un successo scozzese e con due partite terminate in pareggio. Nelle ultime otto partite, la squadra tedesca ha segnato una media di 1,6 gol a partita, mentre la Scozia ha totalizzato 17 reti in 8 partite di qualificazione, dimostrando una discreta vena offensiva.

PRONOSTICO: 1+OVER 1.5 @1.55

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB