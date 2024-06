Pronostici Italia-Albania 15 giugno 2024. Sabato esordio degli azzurri di Spalletti che si presentano da campioni in carica agli Europei di calcio. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, quote e i nostri consigli per le scommesse su Euro 2024.

Pronostici Italia-Albania 15 giugno 2024: stato di forma e probabili formazioni

Esordio per gli azzurri del ct Luciano Spalletti ad Euro 2024, in un girone di fuoco come abbiamo visto in analisi antepost. La prima partita è però quella sulla carta più semplice e da non sbagliare. Si gioca al Westfalenstadion di Dortmund sabato 15 giugno alle 21:00. La prima partita dell’Italia agli Europei 2024 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW e Sky Go, ma sarà disponibile anche su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Gli Azzurri partono nettamente favoriti in questa prima partita del Gruppo B ma attenzione a sottovalutare le Aquile che hanno vinto il proprio girone di qualificazione con 15 punti, a pari della Repubblica Ceca, che ha costretto la Polonia di Lewandowski a qualificarsi tramite i playoff. L’Albania ha fatto della solidità difensiva il suo punto di forza (solo quattro gol subiti in otto partite di qualificazione e quattro clean sheet).

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. All.: Spalletti.

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Manaj, Bajrami. All.: Sylvinho.

Pronostici Italia-Albania 15 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Italia-Albania 15 giugno 2024: statistiche e scommesse

Nonostante la loro vicinanza geografica, la storia dei confronti diretti tra Italia e Albania è relativamente recente. La loro prima sfida risale al novembre 2014, amichevole a Genova con vittoria italiana per 1-0. Da allora, le due nazionali si sono affrontate altre tre volte, con gli Azzurri che hanno sempre avuto la meglio. Nel 2017, durante le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, l’Italia ha ottenuto due vittorie, mentre nell’amichevole del novembre 2022 ha trionfato per 3-1. In quest’ultima occasione, l’Albania ha segnato il suo primo gol contro gli Azzurri. Il bilancio complessivo è dunque nettamente a favore dell’Italia, con 4 vittorie su 4 incontri e un saldo di 7 gol fatti e 1 subito.

A livello statistico la formazione di Spalletti ha infatti fatto registrare il segno Over 2.5 in 5 delle ultime 9 partite tra gare ufficiali e amichevoli. L’attacco non è però il punto forte degli azzurri e abbiamo detto della solidità difensiva degli albanesi. Ci aspettiamo un avvio con poche reti a segno.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.82

