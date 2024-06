Euro 2024 Gruppo B. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Vediamo il Gruppo B, quello che ci riguarda da vicino visto che è quello dell’Italia, dietro alla Spagna secondo le quote.

Euro 2024 Gruppo B: squadre e calendario

Gli azzurri hanno qualche possibilità di bissare il trionfo della passata edizione agli Europei di Calcio? Non sarà facile l’impresa a cui è chiamata la nazionale di Spalletti, anche se gli scommettitori italiani, forse mossi dal tifo e dalla passione, sembrano crederci. In ogni caso il Gruppo B è detto anche il gruppo della morte visto che oltre all’Italia ci sono anche la favorita Spagna e la Croazia, mentre l’Albania sembra essere indietro. Sulla carta questo potrebbe essere un gruppo con difese toste in cui vedremo poche reti (linee a 15.5 gol totali nel gruppo B).

Le Furie Rosse hanno una tradizione di 3 importanti vittorie nazionali tra 2008 e 2012, e hanno raggiunto le semifinali ad Euro 2020. La squadra ha tanti giovani di talento e vogliosi di mettersi in mostra come Lamine Yamal, oltre ai più esperti e sempre importanti Alvaro Morata e Ferran Torres. Rodri arriva da una stagione da protagonista col Manchester City (il titolo di UEFA Player of the Tournament si gioca @35).

L’Italia si presenta sì da campione in carica, ma senza grandi stelle e con tanti punti interrogativi, oltre ad un nuovo ct, Luciano Spalletti che ha preso il posto di Roberto Mancini. La verità è che agli azzurri manca una vera e propria stella, come vediamo chiaramente anche dalle quote per i premi individuali, e tra i giocatori più importanti c’è Gianluca Scamacca, che è chiamato a dare peso all’attacco dopo un ottima stagione con l’Atalanta.

I croati arrivano dalle buone prestazioni negli ultimi due Mondiali, dove hanno chiuso al secondo e terzo porto, ma hanno deluso agli ottavi di finale di Euro 2020. La Rosa è molto cambiata da allora e senza un grande attacco Zlatko Dalic non potrà fare miracoli. L’Albania è la grande outsider di questo giro, vero che è arrivata prima nel gruppo di qualificazione subendo solo 4 gol, ma sfidando avversarie molto modeste. Qui il livello salirà, anche se gli albanesi non affronteranno super attacchi se escludiamo la Spagna; li vediamo comunque all’ultimo posto.

CALENDARIO

June 15 Spain Croatia

June 15 Italy Albania

June 19 Croatia Albania

June 20 Spain Italy

June 24 Albania Spain

June 24 Croatia Italy

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Euro 2024 Gruppo B: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo B: le nostre scommesse

Qui non ci inventiamo niente e semplicemente pensiamo che la Spagna sia superiore in questo girone chiamato della morte, ma che le Furie Rosse potrebbero portare agevolmente a casa da prime.

TIPS GRUPPO B

SPAGNA VINCENTE GRUPPO B @1.80

PREVISIONI GRUPPO B

Spagna

Italia

Croazia

Albania

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB