Risultati Euro 2024 con la vittoria meritata della Spagna che ha offerto il miglior gioco e ha battuto l’Inghilterra in finale. Nella notte a Miami si è giocata anche la finale della Coppa America 2024 vinta dall’Argentina che ci manda in cassa.

Risultati Euro 2024: vittoria della Spagna, Inghilterra nuovamente beffata

La Spagna si laurea campione d’Europa per la quarta volta nella sua storia. Nella cornice dell’Olympiastadion di Berlino le Furie Rosse hanno avuto la meglio per 2-1 sull’Inghilterra, che rimane ancora a secco nel torneo e perde la sua seconda finale consecutiva dopo il ko rimediato contro l’Italia nel 2021.

Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, con poche emozioni e con il dominio sterile del possesso da parte degli iberici, nella ripresa è Nico Williams ad aprire le danze al 47’, su assist del ragazzino terribile Yamal. Dopo aver sprecato diverse occasioni per raddoppiare (su tutte con Dani Olmo, Morata e Yamal), la Spagna è costretta a subire il pari di Palmer al 73’, da poco subentrato. All’86’, però, la doccia fredda per i britannici con la rete del definitivo 2-1 firmata da Oyarzabal (subentrato a Morata) su assist di Cucurella. Nel finale, doppia occasione clamorosa per l’Inghilterra, ma è ormai game over.

Spagna-Inghilterra 2-1: il tabellino

Spagna (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand (83′ Nacho), Laporte, Cucurella; Rodri (46′ Zubimendi), Ruiz; Yamal (89′ Merino), Olmo, Williams; Morata (67′ Oyarzabal). A disposizione: Remiro, Raya, Navas, Vivian, Grimaldo, Fermín, Baena, Torres, Ayoze, Joselu. Ct. Luis De La Fuente.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo (70′ Palmer), Rice, Shaw; Foden (89′ Toney), Bellingham; Kane (61′ Watkins). A disposizione: Trippier, Alexander-Arnold, Konsa, Gallagher, Ramsdale, Dunk, Gordon, Bowen, Eze, Gomez, Henderson, Wharton. Ct. Gareth Southgate.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Marcatori: 47′ Nico Williams, 73′ Palmer, 86′ Oyarzabal

Ammoniti: Kane, Olmo, Stones e Watkins.

Risultati Euro 2024: grandi rendimenti con le pick quotidiane

Ecco il riassunto completo di tutte le giocate consigliate durante gli europei per un ottimo +8.77 unità di profitto (se avessimo puntato €100 a stake ne avremmo guadagnati +€877 di profitto).

EURO 2024 PICKS

🔸Germania-Scozia: 1+OVER 1.5 @1.55✅

🔸Italia-Albania: UNDER 2.5 @1.82❌

🔸Spagna-Croazia: 1 @1.95✅

🔸Spagna-Croazia: GOL SI @1.90❌

🔸Ungheria-Svizzera: OVER 2.5 @2.25✅

🔸Polonia-Olanda: 2 @1.57✅

🔸Polonia-Olanda: DEPAY MARCATORE @2.40❌

🔸Slovenia-Danimarca: 1X @2.05✅

🔸Inghilterra-Serbia: 1+OVER 2.5 @2.20❌

🔸Romania-Ucraina: 1X @1.90✅

🔸Belgio-Slovacchia: BELGIO VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.50❌

🔸Austria-Francia: MBAPPE MARCATORE @2.05❌

🔸Turchia-Georgia: OVER 4.5 CARTELLINI @2.10❌

🔸Portogallo-Repubblica Ceca: 1 -1.0 (AH) @1.820️⃣

🔸Germania-Ungheria: UNGHERIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.25❌

🔸Scozia-Svizzera: OVER 2.0 GOL @1.600️⃣

🔸Spagna-Italia: SPAGNA 0.0, -0.5 (AH) @1.85✅

🔸Slovenia-Serbia: X @3.45✅

🔸Danimarca-Inghilterra: OVER 2.0 GOL @1.600️⃣

🔸Slovacchia-Ucraina: 1X @1.75❌

🔸Polonia-Austria: 2 -0.25 (AH) @1.85✅

🔸Olanda-Francia: X2+OVER 1.5 @1.70❌

🔸Georgia-Repubblica Ceca: OVER 2.5 @2.00❌

🔸Turchia-Portogallo: OVER 2.5 @1.76✅

🔸Belgio-Romania: UNDER 3.0 @1.62✅

🔸Scozia-Ungheria: OVER 4.5 CARTELLINI @1.90✅

🔸Svizzera-Germania: GOL SI @1.73✅

🔸Crozia-Italia: UNDER 2.5 @1.93✅

🔸Francia-Polonia: PARZIALE/FINALE FRANCIA/FRANCIA @1.95❌

🔸Olanda-Austria: GOL SI @1.70✅

🔸Danimarca-Serbia: 1 +0 (AH) @1.630️⃣

🔸Slovacchia-Romania: GOL SI @2.10✅

🔸Ucraina-Belgio: 2 @1.69❌

🔸Repubblica Ceca-Turchia: UNDER 3.0 @1.620️⃣

🔸Repubblica Ceca-Turchia: TURCHIA PIU CARTELLINI @2.05✅

…OTTAVI…

🔸Svizzera-Italia: X 1°TEMPO @1.95❌

🔸Germania-Danimarca: 1 @1.63✅

🔸Inghilterra-Slovacchia: UNDER 2.5 @1.75✅

🔸Francia-Belgio: UNDER 2.5 GOL @1.66✅

🔸Portogallo-Slovenia: PORTOGALLO OVER 1.5 GOL @1.65❌

🔸Romania-Olanda: OVER 2.5 @2.00✅

…QUARTI…

🔸Spagna-Germania: UNDER 2.5 @1.82✅

🔸Inghilterra-Svizzera: X PRIMO TEMPO @2.00✅

🔸Olanda-Turchia: OVER 2.5 @1.80✅

…SEMIFINALI…

🔸Spagna-Francia: MBAPPE MARCATORE @3.25❌

🔸Olanda-Inghilterra: PAREGGIO PRIMO TEMPO @2.00✅

…FINALE…

🔸Spagna-Inghilterra: 1 @2.40✅

…

💰Rendimento: +8.77 unità

Coppa America 2024: vittoria Argentina e cassa con doppio stake in antepost

La Copa America 2024 è dell’Argentina. La finalissima contro la Colombia, che era imbattuta da più di due anni (dal febbraio 2022 quando fu sconfitta proprio dall’Argentina), finisce 1-0 grazie al gol al 112′ di Lautaro, che sfrutta l’assist di Lo Celso e segna la rete che vale il quarto titolo in tre anni per la Selecciòn, dopo la Copa America del 2021, la Finalissima del 2022 contro l’Italia e soprattutto il Mondiale in Qatar. Il capitano interista chiude anche da capocannoniere, Messi esce per infortunio al 66′ ma alza un altro trofeo con la sua Nazionale. Lacrime di gioia per l’ultima con l’Albiceleste di Di Maria.

Una finale al cardiopalma già da prima del suo inizio, visto che il match inizia con quasi un’ora e mezza di ritardo per motivi di ordine pubblico all’esterno dell’Hard Rock Stadium di Miami visto che diversi tifosi colombiani hanno provato a varcare i cancelli di ingresso senza biglietto, scavalcando le recinzioni ed entrando in contatto con i poliziotti. In campo, Alvarez e Messi sono subito pericolosi, ma è Lerma, al 16′, a spaventare il Dibu Martinez, che si salva in angolo. Al 37′ grande spavento per l’Albiceleste: la Pulce si fa male per mettere un pallone al centro, ma riesce a proseguire. Nella ripresa, Di Maria, all’ultima in Nazionale, sfiora il gol, ma il suo diagonale viene sventato al 57′. Nove minuti dopo, Messi si fa ancora male e stavolta deve uscire in lacrime. Poi l’Argentina va in rete con Nico Gonzalez ma la sua marcatura viene annullata per fuorigioco di Tagliafico.

Inevitabili, quindi, i supplementari, dove l’esterno viola è ancora pericolosissimo al 95′, ma a scacciare via la paura ci pensa il miglior giocatore di questa Copa America: Lautaro Martinez, che al minuto 112 riceve da Lo Celso e batte Vargas in uscita, facendo impazzire i tifosi dell’Albiceleste accorsi all’Hard Rock Stadium. Al triplice fischio piovono le lacrime, ma stavolta di gioia: di Messi per aver vinto il quarto titolo negli ultimi tre anni, di Di Maria per aver chiuso l’avventura in Nazionale con un trofeo, e di Lautaro, capocannoniere della manifestazione con cinque reti.

Argentina-Colombia 1-0 il tabellino

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel (72′ Molina), Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Fernandez (97′ Paredes), Mac Allister (97′ Lo Celso); Messi (66′ Nico Gonzalez), Alvarez (97′ La. Martinez), Di Maria (116′ Otamendi). Ct. Scaloni.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; S. Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios (89′ Castaño), Lerma (106′ Uribe); J. Arias (106′ Carrascal), James Rodriguez (91′ Quintero), Diaz (106′ Borja); Cordoba (89′ Borré). Ct. Lorenzo.

Arbitro: Claus (Brasile)

Marcatore: 112′ Lautaro Martinez (A)

Ammoniti: Cordoba (C), Mac Allister (A), Borja (C)

Noi andiamo in cassa con l’investimento pesante (doppio stake pieno) che avevamo segnalato nel pre-torneo sull’Argentina @2.75 per la vittoria finale in antepost.

