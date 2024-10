All’Ullevaal Stadion di Oslo si gioca la 3° giornata del Gruppo 3 di UEFA Nations League, Lega B con in campo le due capoliste del proprio girone. Pronostico Norvegia-Slovenia 10 ottobre 2024.

Pronostico Norvegia-Slovenia 10 ottobre 2024: Come arrivano le due nazionali a questa partita?

Sfida per la vetta nel gruppo 3 di Lega B UEFA Nations League, dove si affronteranno Norvegia e Slovenia, ovvero le due selezioni attualmente appaiate al comando a quota 4 punti.

La Norvegia ha iniziato la competizione con un mezzo passo falso, lo 0-0 in Kazakistan, ma si è ripresa rientrando in casa per la 2° giornata, con vittoria per 2-1 sull’Austria grazie alla rete al 80° della stella dei norvegesi, Haaland.

Grande inizio anche per la Slovenia che dopo l’1-1 interno contro l’Austria, ha vinto 3-0, sempre in casa, contro il Kazakistan, con tripletta di un incontenibile Benjamin Sesko che dovrebbe guidare l’attacco sloveno anche in questo match al Ullevaal Stadion di Oslo.

Sono 11 i precedenti tra queste due nazionali di calcio, con 6 vittorie norvegese, 2 slovene e 3 pareggi a completare il quadro. Lo scontro più recente, sempre in Nations League nel 2022, la Slovenia vinse per 2-1 in casa, dopo aver pareggiato 0-0 all’andata in trasferta.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Norvegia-Slovenia di Nations League

Norvegia: Oerjan Nyland, Julian Ryerson, Leo Ostigard, Andreas Hanche-Olsen, David Moller Wolfe, Kristian Thorstvedt, Patrick Berg, Sander Berge, Antonio Nusa, Erling Braut Haaland, Alexander Sorloth

Slovenia: Jan Oblak, Petar Stojanovic, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza, David Brekalo, Timi Elsnik, Sandri Lovric, Jan Mlakar, Zan Celar, Alexander Sorloth, Benjamin Sesko

Quote Scommesse per Norvegia-Slovenia del 10/10/2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Nations League. Padroni di casa favori, la vittoria della Norvegia si gioca @1.57 su NetBet e @1.55 su Sisal che propone anche un pareggio @3.75, stessa quota che troviamo su Unibet mentre su Betway e Planetwin365 troviamo la vittoria ospite @5.75.

Pronostico Norvegia-Slovenia di Nations League

Haaland contro Sesko, sulla carta il potenziale offensivo per vedere entrambe le squadre a segno non manca, come è stato anche nell’ultimo scontro diretto tra Norvegia e Slovenia chiuso sul 2-1 per gli sloveni.

Pronostico: GOL SI @1.88

Risultato Esatto di Norvegia-Slovenia

Come risultato esatto per questo match consigliamo

Risultato Esatto: 1-1 @7.00, 2-2 @18.00, 2-1 @8.50

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.