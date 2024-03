Pronostici Premier League 2023-24 30a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca nel weekend del 30-31 marzo e si gioca il big match al vertice tra Manchester City-Arsenal ma la nostra free pick si concentra su Aston Villa-Wolverhampton.

Pronostici Premier League 2023-24 30a giornata: le sfide da non perdere

La 30° giornata di Premier League inizia sabato 30 marzo. È match tra deluse quello che vede di fronte Newcastle-West Ham mentre il Chelsea andrà a caccia del 5° risultato utile consecutivo contro il Burnley.

Il Tottenham sulla carta non dovrebbe avere problemi a superare un Luton in caduta libera, mentre l’Aston Villa dovrà vedersela con un insidioso Wolverhampton. Il Manchester United, proverà a rientrare nella lotta Champions facendo visita al Brentford.

Domenica due posticipi che promettono gol e spettacolo: il Liverpool ospita il Brighton di Roberto De Zerbi, tecnico italiano che è associato proprio alla panchina dei Reds per il dopo Klopp. Il Manchester City ospita all’Etihad Stadium l’Arsenal capolista.

Big Match Manchester City-Arsenal

Quello di domenica sarà il 3° incontro stagionale tra il Manchester City e l’Arsenal: entrambi i precedenti, tra Community Shield e campionato, sono andati ai Gunners, che non avevano mai battuto i Citizens nei 7 precedenti match, considerando tutte le competizioni.

Questa sarà inoltre la 12° sfida tra il maestro Pep Guardiola e l’allievo Mikel Arteta: due allenatori che non hanno mai pareggiato, visto che il bilancio è fin qui di 8 successi di Pep e 3 successi per il tecnico dell’Arsenal.

Pronostici Premier League 2023-24 30a giornata: programma completo e migliori quote

PROGRAMMA COMPLETO 30° GIORNATA PREMIER LEAGUE

30.03. 13:30 Newcastle-West Ham

30.03. 16:00 Bournemouth-Everton

30.03. 16:00 Chelsea-Burnley

30.03. 16:00 Nottingham-Crystal Palace

30.03. 16:00 Sheffield Utd-Fulham

30.03. 16:00 Tottenham-Luton

30.03. 18:30 Aston Villa-Wolves

30.03. 21:00 Brentford-Manchester Utd

31.03. 15:00 Liverpool-Brighton

31.03. 17:30 Manchester City-Arsenal

Pronostici Premier League 2023-24 30a giornata: FREE PICK Aston Villa-Wolves

Questa settimana, col ritorno del campionato di calcio inglese, la nostra free pick per la 30° giornata di Premier League si concentra su Aston Villa-Wolves: 1 @1.65. Puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa che devono riprendersi per mantenere la zona Europa dopo 1 solo punto nelle ultime 2 giornate. I Wolves prima della pausa erano in ripresa con 3 vittorie in 4 partite, ma ha perso l’ultima trasferta mentre 10 delle 17 vittorie stagionali dei Villans sono arrivate al Villa Park. Moussa Diaby, Douglas Luiz, Leon Bailey ed Ollie Watkins rappresentano un gruppo di talento che potrà far valere la superiorità contro i Wolves, specialmente in casa.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

RENDIMENTO: -0.16

