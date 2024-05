Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 11 al 13 maggio2024. Free pick su Nottingham Forest-Chelsea.

Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata: le sfide da non perdere

La 37° giornata di Premier League si gioca quasi tutta sabato con 8 partite e nel lunch match è subito in campo il Manchester City che fa visita al Fulham con la squadra di Guardiola ad un solo 1 punto di distacco dalla vetta ma con una partita in meno rispetto all’attuale capolista, l’Arsenal. I Gunners saranno di scena domenica all’Old Trafford contro il Manchester United, scivolato in ottava posizione nelle ultime settimane e già sconfitta dall’Arsenal all’andata (3-1), così come nell’ultimo match della stagione passata (3-2).

Il Tottenham proverà a interrompere la striscia negativa di 4 sconfitte ospitando il Burnley, che occupa la penultima posizione. Il Newcastle difenderà il 6° posto contro il Brighton di De Zerbi, tornato al successo nell’ultimo turno.

Proverà a sorpassare i bianconeri, in caso di stop, il Chelsea, impegnato in casa di un Nottingham ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. Lunedì il posticipo tra Aston Villa-Liverpool, con i Reds che però non hanno più grandi chance di agguantare il titolo.

Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

37° GIORNATA PREMIER LEAGUE

11.05. 13:30 Fulham-Manchester City

11.05. 16:00 Bournemouth-Brentford

11.05. 16:00 Everton-Sheffield Utd

11.05. 16:00 Newcastle-Brighton

11.05. 16:00 Tottenham-Burnley

11.05. 16:00 West Ham-Luton

11.05. 16:00 Wolves-Crystal Palace

11.05. 18:30 Nottingham-Chelsea

12.05. 17:30 Manchester Utd-Arsenal

13.05. 21:00 Aston Villa-Liverpool

Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata: FREE PICK Nottingham Forest-Chelsea

La settimana scorsa un inutile gol del Burnley nel finale, ci ha fatto saltare la quota @2.75 sul Gol NO nel 1-4 finale. Per questa 37° giornata di Premier League andiamo con Nottingham Forest-Chelsea: 2 @2.00. I Blues arrivano da 2 vittorie in cui hanno segnato 7 gol senza concederne nemmeno uno, e rimangono alla rincorsa della top-6 che vale l’Europa in questa difficile stagione. Il Nottingham lotta per la salvezza e arriva dal 3-1 sul campo dello Sheffield, ma prima aveva messo insieme solo 1 pareggio e 3 sconfitte nelle precedenti 4 partite. Approposito di precedenti, 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta (0-1 all’andata in trasferta) per il Chelsea nelle ultime sfide contro il Nottingham.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

Brighton-Arsenal: 2 @1.63✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.85❌

Crystal Palace-West Ham: OVER 2.5 @1.80✅

Everton-Brentford: UNDER 2.5 @2.05✅

Burnley-Newcastle: GOL NO @2.75❌

RENDIMENTO: +0.97

