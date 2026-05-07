Il Tottenham si gioca la salvezza quando siamo alla 36° giornata di Premier League, una situazione inusuale per gli Spurs che giocano in trasferta sul campo del Leeds più tranquillo a centro classifica dopo una serie di 6 risultati utili consecutivi in campionato. Pronostico Leeds-Tottenham 11 maggio 2026.

Pronostico Leeds-Tottenham 11 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Leeds-Tottenham, match della 36° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Tottenham è reduce da una vittoria vitale contro l’Aston Villa (2-1), ma resta a solo +1 dalla zona retrocessione occupata dal West Ham in una stagione davvero tremenda per gli Spurs che cercano ancora di salvare la pelle ed evitare una clamorosa retrocessione in Championship.

Il Leeds con il successo per 3-1 sul Burnley, ha virtualmente ipotecato la salvezza. Potrebbe essere matematicamente salvo già prima del fischio d’inizio se il West Ham non vince il giorno prima.

Probabili Formazioni Leeds-Tottenham

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Pedro Porro, van de Ven, Danso, Udogie; Gallagher, Bentancur; Kudus, Sarr, Richarlison; Kolo Muani.

Leeds (4-3-3): Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Firpo; Ampadu, Gruev, Gray; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

Guida TV Calcio: dove vedere Leeds-Tottenham?

La partita si giocherà lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21:00 al Tottenham Hotspur Stadium. Diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Leeds-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Leeds-Tottenham

Questa settimana il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, cerca di interrompere un piccolo swing negativo di 3 sconfitta di fila con le free pick selezionate sulla Premier, con questa quota oltre la pari su meno di 3 gol totali. Il Leeds ha vinto 2-1 a Elland Road all’andata ma questa volta ci aspettiamo meno reti, considerando anche la trasferta ostica per gli ospiti che non vincono in casa del Tottenham da oltre 25 anni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.10

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (17-14-1, +0.14)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅

Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅

Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌

Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌

Manchester United-Liverpool: X2 @1.60❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.