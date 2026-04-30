Uno dei grandi classici del calcio inglese va in scena domenica alle ore 16:30, per la 35° giornata di Premier League, dall’Old Trafford dove il Manchester United ospita il Liverpool nello scontro tra due big un pò deluse da questa stagione visto che sono attualmente al 3° e 4° posto, ma lontane dalle prime 2, e non possono più giocarsi il titolo. Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026.

Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester United-Liverpool, match della 35° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

I Red Devils hanno ottenuto una vittoria fondamentale nell’ultimo turno, che ha permesso loro di salire al terzo posto in solitaria. Il Manchester United ha infatti battuto 2-1 il Brentford.

I Reds si sono ripresi in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG, vincendo le ultime tre sfide di Premier League. Nell’uscita più recente il Liverpool ha spazzato via per 3-1 il Crystal Palace.

Probabili Formazioni Manchester United-Liverpool

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Šeško.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester United-Liverpool?

Il Manchester United ospita il Liverpool all’Old Trafford domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:30, in una sfida cruciale per la corsa Champions League della 35ª giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester United-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester United-Liverpool

Su 47 incontri totali monitorati, lo United conta 19 vittorie contro le 17 del Liverpool e 11 pareggi. L’ultimo scontro diretto è stato il match di andata di ottobre, vinto 2-1 dal Liverpool in casa, e anche in trasferta i Reds, secondo il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, potranno fare risultato, almeno un pareggio, per questa doppia chance che consigliamo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.60

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (17-13-1, +1.14)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅

Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅

Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌

Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.