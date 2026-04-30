Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi e scommesse big match 35° giornata Premier League del 03-05-2026

Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026
Pronostici Premier League
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30 Aprile 2026

Uno dei grandi classici del calcio inglese va in scena domenica alle ore 16:30, per la 35° giornata di Premier League, dall’Old Trafford dove il Manchester United ospita il Liverpool nello scontro tra due big un pò deluse da questa stagione visto che sono attualmente al 3° e 4° posto, ma lontane dalle prime 2, e non possono più giocarsi il titolo. Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026.

Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester United-Liverpool, match della 35° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

I Red Devils hanno ottenuto una vittoria fondamentale nell’ultimo turno, che ha permesso loro di salire al terzo posto in solitaria. Il Manchester United ha infatti battuto 2-1 il Brentford.

I Reds si sono ripresi in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG, vincendo le ultime tre sfide di Premier League. Nell’uscita più recente il Liverpool ha spazzato via per 3-1 il Crystal Palace.

Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026

Pronostico United-Liverpool 3 maggio 2026

Probabili Formazioni Manchester United-Liverpool

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Šeško.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester United-Liverpool?

Il Manchester United ospita il Liverpool all’Old Trafford domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:30, in una sfida cruciale per la corsa Champions League della 35ª giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester United-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Manchester United-Liverpool
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.303.602.80
2.303.802.75
2.353.652.80
2.303.602.80
2.303.752.75

Le nostre scommesse su Manchester United-Liverpool

Su 47 incontri totali monitorati, lo United conta 19 vittorie contro le 17 del Liverpool e 11 pareggi. L’ultimo scontro diretto è stato il match di andata di ottobre, vinto 2-1 dal Liverpool in casa, e anche in trasferta i Reds, secondo il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, potranno fare risultato, almeno un pareggio, per questa doppia chance che consigliamo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.60

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (17-13-1, +1.14)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅
Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅
Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅
Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌
Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌

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