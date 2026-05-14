Questa settimana ci prendiamo una pausa dalla Premier League (che comunque ha in programma la 37° giornata) per concentrarci sulla finalissima della FA Cup 2025-2026 col Pronostico Chelsea-City FA Cup.

Pronostico Chelsea-City FA Cup: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Manchester City, finale della FA Cup 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio inglese.

Tutto pronto per la finale della Emirates FA Cup 2025-26, 145ª edizione della coppa nazionale più antica d’Europa che decreterà quale club succederà al Crystal Palace nell’albo d’oro. Il Manchester City è alla quarta finale consecutiva – le ultime due però perse, contro Manchester United e appunto Eagles. Il City alzando al cielo questa FA Cup, il City entrerebbe nel gruppo di squadre che vantano otto trofei, già formato da Liverpool, Tottenham e appunto Chelsea.

Il Chelsea non arriva in fondo al torneo da quattro anni, e ora i Blues vogliono interrompere una striscia aperta di tre finali perse consecutivamente (dal 2019-20 al 2021-22). Trionfando, il Chelsea diventerebbe infatti il terzo club per numero di FA Cup vinte, dietro soltanto ad Arsenal (14 trofei) e Manchester United (13).

Probabili Formazioni Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Garnacho; João Pedro. All. McFarlane.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri; Nico González, Kovacic; Cherki, Reijnders, Foden; Haaland. All. Guardiola.

Guida TV Calcio: dove vedere Chelsea-Manchester City?

La partita Chelsea-Manchester City, finale della Emirates FA Cup si disputerà sabato 16 maggio 2026 dalle ore 16:00, al Wembley Stadium di Londra (Inghilterra) e sarà visibile in diretta TV in chiaro su NOVE, ma anche in streaming su discovery+, HBO Max e DAZN.

Migliori quote per Chelsea-Manchester City

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Chelsea-Manchester City

Il Chelsea si presenta peggio a questo appuntamento, con una sola vittoria nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni mentre il City non perde da 9 uscite, con 8 vittorie e 1 pari nel parziale. In campionato 1-1 all’andata a Manchester, ma la squadra di Guardiola si impose con un netto 3-0 nel ritorno a Londra sui Blues.

PRONOSTICO: UNDERO 3.0 GOL @1.68

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (18-14-1, +1.24)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅

Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅

Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌

Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌

Manchester United-Liverpool: X2 @1.60❌

Leeds-Tottenham: UNDER 2.5 @2.10✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.