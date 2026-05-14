Questa settimana ci prendiamo una pausa dalla Premier League (che comunque ha in programma la 37° giornata) per concentrarci sulla finalissima della FA Cup 2025-2026 col Pronostico Chelsea-City FA Cup.
Pronostico Chelsea-City FA Cup: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Manchester City, finale della FA Cup 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio inglese.
Tutto pronto per la finale della Emirates FA Cup 2025-26, 145ª edizione della coppa nazionale più antica d’Europa che decreterà quale club succederà al Crystal Palace nell’albo d’oro. Il Manchester City è alla quarta finale consecutiva – le ultime due però perse, contro Manchester United e appunto Eagles. Il City alzando al cielo questa FA Cup, il City entrerebbe nel gruppo di squadre che vantano otto trofei, già formato da Liverpool, Tottenham e appunto Chelsea.
Il Chelsea non arriva in fondo al torneo da quattro anni, e ora i Blues vogliono interrompere una striscia aperta di tre finali perse consecutivamente (dal 2019-20 al 2021-22). Trionfando, il Chelsea diventerebbe infatti il terzo club per numero di FA Cup vinte, dietro soltanto ad Arsenal (14 trofei) e Manchester United (13).
Probabili Formazioni Chelsea-Manchester City
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Garnacho; João Pedro. All. McFarlane.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri; Nico González, Kovacic; Cherki, Reijnders, Foden; Haaland. All. Guardiola.
Guida TV Calcio: dove vedere Chelsea-Manchester City?
La partita Chelsea-Manchester City, finale della Emirates FA Cup si disputerà sabato 16 maggio 2026 dalle ore 16:00, al Wembley Stadium di Londra (Inghilterra) e sarà visibile in diretta TV in chiaro su NOVE, ma anche in streaming su discovery+, HBO Max e DAZN.
Migliori quote per Chelsea-Manchester City
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Chelsea-Manchester City
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17/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.75
|4.00
|1.70
|4.75
|4.00
|1.70
|4.60
|3.90
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|4.60
|4.00
|1.65
|4.60
|3.90
|1.70
Le nostre scommesse su Chelsea-Manchester City
Il Chelsea si presenta peggio a questo appuntamento, con una sola vittoria nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni mentre il City non perde da 9 uscite, con 8 vittorie e 1 pari nel parziale. In campionato 1-1 all’andata a Manchester, ma la squadra di Guardiola si impose con un netto 3-0 nel ritorno a Londra sui Blues.
PRONOSTICO: UNDERO 3.0 GOL @1.68
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (18-14-1, +1.24)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅
Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅
Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅
Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌
Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌
Manchester United-Liverpool: X2 @1.60❌
Leeds-Tottenham: UNDER 2.5 @2.10✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.