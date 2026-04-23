Pronostico Fulham-Aston Villa: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 34° giornata Premier League del 25-04-2026

Pronostico Fulham-Aston Villa 25 aprile 2026
Pronostici Premier League
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23 Aprile 2026

Nel weekend torna il campionato di calcio inglese con la 34° giornata di Premier League e per la nostra free pick selezionata ci concentriamo sul lunch match di sabato, a Londra, da Craven Cottage dove il Fulham ospita l’Aston Villa. Pronostico Fulham-Aston Villa 25 aprile 2026.

Pronostico Fulham-Aston Villa 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fulham-Aston Villa, match della 34° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Fulham è a centro classifica, tranquillo con 45 punti, bel lontano dalla zona rossa, e in verità dietro solo 5 punti dalla zona europea, un obiettivo che sembra però fuori dalla portata della squadra londinese che ha un pò rallentato infatti nelle ultime 2 giornate, con la sconfitta sul campo del Liverpool e lo 0-0, sempre in trasferta, contro il Brentford la settimana scorsa.

L’Aston Villa è salita al 4° posto, in corsa con le big, United e Reds, per la top-3, grazie a 2 vittorie intervallate da un pareggio nelle ultime 3 giornate. La settimana scorsa i Villains hanno superato con un pirotecnico 4-3 il Sunderland.

Pronostico Fulham-Aston Villa 25 aprile 2026

Pronostico Fulham-Aston Villa 25 aprile 2026

Probabili Formazioni Fulham-Aston Villa

Fulham 4-2-3-1 Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Cairney; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Muniz. All. Marco Silva.
Aston Villa 4-2-3-1 Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins. All. Unai Emery.

Guida TV Calcio: dove vedere Fulham-Aston Villa?

In Italia, la sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go. Squadre in campo sabato 25 aprile, fischio d’inizio alle ore 13:30 italiane.

Migliori quote per Fulham-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fulham-Aston Villa
26/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.503.502.60
2.453.502.70
2.453.552.70
2.503.502.60
2.453.602.65

Le nostre scommesse su Fulham-Aston Villa

Unai Emery ritrova a pieno regime Jadon Sancho ed Emiliano Martínez, entrambi rientrati già nell’ultimo turno. Ollie Watkins guiderà l’attacco, supportato dal trio McGinn-Rogers-Sancho. Sul fronte Fulham tegola per Marco Silva che dovrà rinunciare ad Alex Iwobi, uscito per un infortunio muscolare (sospetto stiramento al bicipite femorale) durante l’ultimo match contro il Brentford. Al suo posto è pronto l’ex milanista Samuel Chukwueze. Rimangono indisponibili anche Kenny Tete (problema al piede) e Kevin. L’Aston Villa ha vinto 3-1 all’andata, 7° vittoria consecutiva contro questo avversario, andiamo per l’8° successo ma ci copriamo un pò, vista la trasferta, con l’Asian Handicap che ci rimborserà completamente l’investimento in caso di pareggio.

PRONOSTICO: ASTON VILLA (+0 AH) @2.00

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (17-12-1, +2.14)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅
Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅
Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅
Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌

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