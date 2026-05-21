Pronostico Burnley-Wolverhampton: analisi e scommesse 38° e ultima giornata di Premier League del 24-05-2026

Pronostico Burnley-Wolves 24 maggio 2026
Pronostici Premier League
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21 Maggio 2026

Domenica 24 maggio si chiude il campionato di calcio inglese, con la 38° giornata di Premier League in cui saranno emessi gli ultimi verdetti, non per Burnley e Wolves che sono agli ultimi due posti del campionato di calcio inglese, e sono già certi di retrocedere in Championship, ma proprio su questo match si concentra il nostro Pronostico Burnley-Wolves 24 maggio 2026.

Pronostico Burnley-Wolves 24 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Burnley-Wolverhampton, match della 38° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Entrambe le squadre arrivano da un momento difficile. Nel turno precedente il Burnley non ha giocato male, ma ha perso 0-1 contro l’Arsenal che si è laureata campione in Premier. Guardando gli scontri diretti più recenti a Turf Moor, il Burnley ha una tradizione favorevole in casa, con il Wolverhampton che fatica storicamente a raccogliere l’intera posta in palio in questo stadio

Nell’ultimo turno il Wolverhampton ha strappato un pareggio per 1-1 contro il Fulham. I Wolves hanno giocato una stagione disastrosa che li ha relegati all’ultimo posto, verso la retrocessione in Championship, ma le cose sono andate poco meglio per il Burnley che avrà lo stesso destino, al penultimo posto.

Pronostico Burnley-Wolves 24 maggio 2026

Pronostico Burnley-Wolves 24 maggio 2026

Probabili Formazioni Burnley-Wolverhampton

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Roberts, O’Shea, Esteve, Vitinho; Koleosho, Cullen, Berge, Brownhill; Foster, Amdouni.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Johnstone; Hoever, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno; Munetsi, André, Bellegarde; Arias, Strand Larsen, Rodrigo Gomes

Guida TV Calcio: dove vedere Burnley-Wolves?

La partita di Premier League tra Burnley e Wolverhampton, valida per la 38ª e ultima giornata di campionato, si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 allo stadio Turf Moor di Burnley e sarà in diretta streaming e TV sui canali ufficiali della piattaforma Sky Sport, su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Burnley-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Burnley-Wolverhampton
24/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.453.602.60
2.503.402.75
2.453.502.65
2.453.602.60
2.453.452.75

Le nostre scommesse su Burnley-Wolverhampton

Il Burnley arriva dallo 0-1 contro l’Arsenal dove la squadra si è ben battuta. Anche i Wolves arrivano da un match a basso punteggio, l’1-1 interno contro il Fulham, 3° Under nelle ultime 4 partite per il Wolverhampton che è sempre ultimo, già retrocesso, per colpa del peggior attacco del campionato, un reparto che ha messo insieme appena 26 reti in 37 partite mentre il Burnley, penultimo e anche lui già retrocesso in Championship, fa poco meglio con 37 gol. Il problema principale del Burnley è stata la difesa, quella più battuta in Premier con 74 gol al passivo, ma contro l’attacco dei Wolves potrebbe fare bene anche questo reparto. All’andata pirotecnico 3-2 del Burnley in trasferta, ma questa volta ci aspettiamo meno gol, come era successo nei 5 precedenti scontri diretti, e solo in 2 degli ultimi 14 testa a testa abbiamo visto più di 3 gol tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.68

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (19-14-1, +1.92)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅
Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅
Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅
Manchester City-Arsenal: UNDER 2.5 @1.95❌
Fulham-Aston Villa: 2 (+0 AH) @2.00❌
Manchester United-Liverpool: X2 @1.60❌
Leeds-Tottenham: UNDER 2.5 @2.10✅
Chelsea-Manchester City: UNDER 3.0 @1.68✅

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