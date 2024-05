Pronostico Manchester United-Arsenal 12 maggio 2024. All’Old Trafford sfida decisiva per le sorti di questa edizione di Premier League. I red devils ospitano l’Arsenal, la squadra che sta provando a togliere il titolo ai cugini del City allenati da Pep Guardiola. Pronostico Manchester United-Arsenal di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Manchester United-Arsenal 12 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Manchester United arriva dalla batosta di Londra di lunedì, in casa del Crystal Palace. Sono a due punti dal sesto posto del Newcastle ed hanno la finale di FA Cup come obiettivo stagionale.

L’Arsenal ha fatto una stagione strepitosa, che rischia però di essere la seconda senza titoli. La sconfitta in casa contro l’Aston Villa di un mese fa, forse, ha sancito di nuovo il secondo posto in campionato dietro al Manchester City. Ci sono ancora speranze per la squadra di Mikel Arteta, che proverà a crederci fino all’ultima giornata, anche se il risultato finale non dipende solo da loro.

Pronostico Manchester United-Arsenal 12 maggio 2024: Le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka; Mainoo, Eriksen; Antony, Mount, Garnacho; Hojlund.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

Pronostico Manchester United-Arsenal 12 maggio 2024: Dove vederla in TV

Manchester United-Arsenal sarà trasmessa, in diretta SKY, domenica 12 maggio dalle ore 17:30.

Pronostico Manchester United-Arsenal 12 maggio 2024: quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il big match di Premier League:

Pronostico per questa partita di Premier League

Nonostante la posta in palio alta, ci aspettiamo una partita vibrante e con molti gol. Per questo accendiamo l’Over 2.5 come pronostico. Per chi può giocarla live consigliamo di aspettare magari un po’ per avere una quota migliore.

Pronostico: Over 2.5 1.35 Betflag e Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-2

