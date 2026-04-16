Sabato alle ore 17:30 dall’Etihad Stadium si gioca il big match che può valere una stagione e il titolo del campionato di calcio inglese in questa 33° giornata di Premier League, con lo scontro tra le prime due della classe. Pronostico City-Arsenal 19 aprile 2026.

Pronostico City-Arsenal 19 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Arsenal, match della 33° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Manchester City arriva all’appuntamento con una striscia di 9 risultati utili consecutivi in campionato. La recente vittoria della Carabao Cup proprio contro l’Arsenal ha dato ulteriore slancio alla squadra di Guardiola. Il City si affida all’attacco che segna mediamente 2.4 gol a partita in casa.

I Gunners sono reduci da una battuta d’arresto inaspettata contro il Bournemouth (1-2) che ha accorciato le distanze in vetta. Nonostante la sconfitta, l’Arsenal mantiene una solida difesa con il 47% di clean sheet stagionali e concede pochissimo fuori casa (media di 0.81 reti subite). Gli occhi sono puntati su Erling Haaland (City) e Viktor Gyökeres, quest’ultimo capocannoniere dell’Arsenal con 18 reti complessive finora.

Probabili Formazioni Manchester City-Arsenal

Manchester City (3-4-3): Donnarumma; Guehi, Xusanov, Ait-Nouri; Nunes, Rodri, Cherki, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Semenyo. Allenatore: Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyökeres. Allenatore: Arteta.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester City-Arsenal?

La partita sarà trasmessa in esclusiva in Italia da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester City-Arsenal

I precedenti storici tra Manchester City e Arsenal vedono un totale di 215 incontri ufficiali disputati a partire dal 1893. Complessivamente, i Gunners mantengono un vantaggio nel bilancio storico, ma i Citizens hanno dominato la scena nell’ultimo decennio. In questa stagione, il Manchester City ha avuto la meglio negli appuntamenti più importanti, inclusa la conquista di un trofeo nel 2-0 di EFL e all’andata a Londra il City aveva strappato un pareggio per 1-1, un doppio Under.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.95

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (17-11-1, +3.14)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅

Sunderland-Tottenham: UNDER 2.5 @1.90✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.