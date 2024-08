Le prime due giornate del campionato di calcio inglese sono state perfette con le singole, ma non ci hanno ripagato con le multiple. Per questa 3° giornata di Premier League abbiamo scelto 4 partite per una schedina a quota 5.17. Multipla Premier League 3a giornata.

Multipla Premier League 3a giornata: programma e sfide da non perdere

Da sabato si gioca la 3° giornata di Premier League, che nel lunch match tra Arsenal-Brighton dall’Emirates Stadium, entrambe a punteggio pieno con 6 punti dopo 2 turni.

Il Manchester City campione d’Inghilterra, invece, sarà di scena in casa del West Ham dove non ha mai perso negli ultimi 11 incroci, considerando tutte le competizioni (vincendo i 2 precedenti più recenti).

Domenica, invece, il Chelsea di Enzo Maresca cercherà il 2° successo stagionale contro il Crystal Palace (ancora fermo al palo), mentre in contemporanea il Newcastle ospiterà il Tottenham (entrambe sono appaiate a quota 4).

Chiuderà il programma il big match tra Manchester United-Liverpool: i Red Devils non hanno mai vinto negli ultimi 4 incroci contro i Reds (considerando tutte le competizioni), pareggiando sempre nei 3 più recenti. Possibile panchina per Chiesa, nuovo acquisto del Liverpool.

PROGRAMMA COMPLETO 3a GIORNATA PREMIER LEAGUE

31.08. 13:30 Arsenal-Brighton

31.08. 16:00 Brentford-Southampton

31.08. 16:00 Everton-Bournemouth

31.08. 16:00 Ipswich-Fulham

31.08. 16:00 Leicester-Aston Villa

31.08. 16:00 Nottingham-Wolves

31.08. 18:30 West Ham-Manchester City

01.09. 14:30 Chelsea-Crystal Palace

01.09. 14:30 Newcastle-Tottenham

01.09. 17:00 Manchester Utd-Liverpool

Multipla Premier League 3a giornata: schedina quota @5.17

Per questo turno del campionato di calcio inglese proviamo a sbloccarci con una schedina quota @5.17 selezionando 4 match della 3° giornata di Premier League in campo tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.