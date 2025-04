Turno un pò dimezzato per la 34° giornata di Premier League, andiamo a vedere le analisi del programma dal 26 aprile al primo maggio, ma c’è anche la FA Cup con le semifinali e ci concentriamo sul Pronostico Crystal Palace-Aston Villa 26 aprile 2025 a Wembley Stadium.

Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Crystal Palace-Aston Villa, match valido per la semifinale di FA Cup 2024-2025 con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Sabato alle 18:15 la prima semifinale metterà di fronte Crystal Palace–Aston Villa, che si sono già affrontate 2 volte in stagione con 1 pareggio (2-2) e un successo dei londinesi (4-1). I Villans non hanno mai vinto negli ultimi 4 incroci contro questo avversario (1 pari e 3 ko).

Domenica, invece, la gara tra Nottingham Forest–Manchester City: la squadra di Nuno Espirito Santo è una delle sorprese positive di questa stagione e, dopo aver perso all’andata in Premier League per 3-0 all’Etihad Stadium, ha battuto Guardiola e i suoi al ritorno per 1-0.

Probabili Formazioni Aston Villa-Crystal Palace

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta. Allenatore: Glasner.

Aston Villa (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Mings, Konsa, Maatsen; Kamara, Tielemans; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins. Allenatore: Emery.

Migliori quote Crystal Palace-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Aston Villa favorita @2.15 su NetBet mentre la vittoria del Crystal Palace viaggia @3.25 su Sisal, col pareggio @3.35 su Goldbet.

Pronostici Aston Villa-Crystal Palace, le nostre scommesse

Ci prendiamo un po di rischi perchè queste sono due squadre che di recente in campionato hanno segnato e concesso molto, con partite spettacolari da Over, ma questa è una semifinale di FA Cup, nella cornice speciale del Wembley Stadium, e crediamo che vedremo le squadre abbastanza abbottonate, inoltre in stagione abbiamo ancora il 52.9% di partite da Under col Crystal Palace in campo

Programma completo 34° giornata Premier League 2024-2025

Per via dell’FA Cup in Inghilterra sono state già anticipate Arsenal-Crystal Palace (2-2) e Manchester City-Aston Villa (2-1), mentre sarà posticipata all’1 maggio la gara tra Nottingham-Brentford.

È il lunch match tra Chelsea–Everton ad aprire il menu del sabato di Premier, con gli uomini di Maresca che sperano di allungare la striscia di 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e altrettanti pareggi) per agguantare la Champions League. Non vuole ovviamente cedere la quinta piazza il Newcastle, che dopo la sconfitta con l’Aston Villa ospita l’Ipswich terzultimo.

Domenica il Manchester United, reduce da 3 sconfitte e 1 pari, proverà a invertire la rotta in casa del Bournemouth, mentre il Liverpool può archiviare il titolo battendo il Tottenham, che attualmente occupa la sedicesima posizione e che in questa stagione ha già perso 2 volte su 3 (1 vittoria) contro i Reds.

CALENDARIO 34° GIORNATA PREMIER LEAGUE

26.04. 13:30 Chelsea-Everton

26.04. 16:00 Brighton-West Ham

26.04. 16:00 Newcastle-Ipswich

26.04. 16:00 Southampton-Fulham

26.04. 16:00 Wolves-Leicester

27.04. 15:00 Bournemouth-Manchester Utd

27.04. 17:30 Liverpool-Tottenham

01.05. 20:30 Nottingham-Brentford

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (12-2-7 +3.19)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

United-City: 2 (0, -0.5 AH) @1.87❌ 1/2

Wolverhampton-Tottenham: X2 @1.68❌

Aston Villa-Newcastle: X2 @1.60❌

