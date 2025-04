Si torna in campo in Inghilterra per la 33° giornata di Premier League che abbiamo analizzato con tutti i match, guida tv, analisi e quote; in particolare il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, si è concentrato sul Pronostico Aston Villa-Newcastle 19 aprile 2025.

Pronostico Aston Villa-Newcastle 19 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Aston Villa-Newcastle con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 33° giornata di Premier League 2024-2025.

Sabato al Villa Park l’Aston Villa scende in campo alla ricerca della 5° vittoria consecutiva, per difendere la zona Europa che i Villains hanno ritrovato grazie alle recenti 4 vittorie in cui hanno concesso una sola rete! In questa stagione l’Aston Villa ha perso solo una volta in casa, con 8 vittorie ma anche ben 7 pareggi a completare il quadro stagionale.

Il Newcastle rimane avanti 5 punti sull’Aston Villa ed è salito al 3° posto, scavalcando anche il Nottingham. Se l’Aston Villa è in forma e in striscia positiva da 4 giornate, il Newcastle sta anche meglio con 5 vittorie di fila in campionato, che diventano 6 se consideriamo anche la vittoria per 2-1 a Liverpool in coppa. Il Newcastle ha vinto le ultime 3 in trasferta dove non pareggia da 11 partite, e ben 9 sono le vittorie con 2 soli ko (a Manchester contro il City e Liverpool in campionato).

Probabili Formazioni Aston Villa-Newcastle

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Ramsey; Tielemans, Rogers, McGinn; Watkins.

Newcastle (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Krafth; Joelinton, Guimaraes, Longstaff; Barnes, Gordon, Isak

Guida TV Premier League: dove vedere Aston Villa-Newcastle?

Aston Villa-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Migliori quote Aston Villa-Newcastle

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. L’Aston Villa in casa è favorita @2.35 su NetBet mentre la vittoria esterna del Newcastle si gioca @2.82 su Betway, col pareggio @3.55 su Snai.

Pronostici Aston Villa-Newcastle, le nostre scommesse

Abbiamo detto dell’ottimo momento di entrambe le squadre, in particolare del Newcastle che ha anche un ottimo rendimento in trasferta e il nostro esperto Morfeo punta su almeno un punticino portato a casa anche questa volta dagli ospiti. Il Newcastle ha vinto 3-0 all’andata contro l’Aston Villa, e aveva vinto 3-1 anche lo scorso anno al Villa Park. Il Newcastle ha solo 1 degli ultimi 7 precedenti contro i Villains. Andiamo con la doppia chance X2 in favore degli ospiti.

Risultato Esatto Aston Villa-Newcastle

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-3.

Programma completo 33° giornata Premier League 2024-2025

Cinque partite alla vigilia di Pasqua per la Premier League, in particolare Everton–Manchester City, col City attualmente 5° ma imbattuto negli ultimi 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Domenica nel primo pomeriggio il derby di Londra tra Fulham–Chelsea, con gli ospiti che arrivano all’appuntamento da imbattuti negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria). L’Arsenal, che ha eliminato il Real dalla Champions League, sarà di scena in casa dell’Ipswich mentre il Manchester United, a secco di vittorie negli ultimi 3 turni (2 punti frutto di altrettanti pareggi e 1 sconfitta), ospiterà il Wolverhampton, che ha sempre vinto negli ultimi 4 turni.

Il Liverpool sarà di scena in casa del Leicester per blindare il titolo, che potrebbe arrivare in caso di concomitante sconfitta dell’Arsenal, mentre nel posticipo di Pasquetta il Nottingham proverà a difendere il 4° posto in casa del Tottenham dopo 2 sconfitte consecutive.

19.04. 16:00 Brentford-Brighton

19.04. 16:00 Crystal Palace-Bournemouth

19.04. 16:00 Everton-Manchester City

19.04. 16:00 West Ham-Southampton

19.04. 18:30 Aston Villa-Newcastle

20.04. 15:00 Fulham-Chelsea

20.04. 15:00 Ipswich-Arsenal

20.04. 15:00 Manchester United-Wolves

20.04. 17:30 Leicester-Liverpool

21.04. 21:00 Tottenham-Nottingham

