Per la 6° giornata di Premier League il nostro esperto sulle scommesse di calcio inglese, Morfeo, insiste sul Ipswich, già uscito in 3 free pick su 6 in questa stagione. Questa volta prendiamo una giocata nella sfida contro l’Aston Villa. Pronostico Ipswich-Aston Villa 29 settembre 2024.

Pronostico Ipswich-Aston Villa 29 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

L‘Ipswich Town è attualmente al 17° posto con 3 punti, frutto di 3 pareggi consecutivi per una squadra che ha fatto qualche passo in avanti dopo le prime 2 sconfitte, ma non si è ancora sbloccata col primo successo, inoltre dovrà fare a meno degli infortunati Philogene, McGinn, Kamara e Mings, mentre sono in dubbio Cash, Diogo Carlos e Digne.

L’Aston Villa di Unai Emery viaggia ai piani alti della classifica di Premier League, e vuole rimanerci, con 1 sconfitta e 4 vittorie finora, comprese le 3 vittorie più recenti con 8 gol segnati dall’attacco dei Villans. L’Ipswich ha vinto solo 1 degli ultimi 10 precedenti contro l’Aston Villa in Premier League (2 pareggi e 7 sconfitte).

Probabili Formazioni Ipswich-Aston Villa

Ipswich Town (4-2-3-1): Muric; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Hutchinson, Szmodics, Clarke; Delap. Allenatore: McKenna.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Emery.

Le quote offerte dai bookmaker per Ipswich-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Guida TV Premier League: Ipswich-Aston Villa

Potrai seguire in diretta Ipswich-Aston Villa, domenica 19 settembre alle ore 15:00, su Sky Sport.

Pronostico Ipswich-Aston Villa, Premier League

Abbiamo detto che l’Ipswich è già finito nel 50% delle free pick di Morfeo sul campionato di calcio inglese, la settimana scorsa con Under incassato. Questa settimana, per la sfida interna contro l’Aston Villa, cambiamo target e andiamo su una partita da almeno 3 gol. L’Aston Villa arriva da 5 Over di fila, ed è stato Over anche nell’ultimo precedente tra queste due formazioni, anche se era il 2019 e le squadre militavano in Championship.

Pronostico: OVER 2.5 @1.73

RESOCONTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (4-1-1, +2.37)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

