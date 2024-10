Dopo la cassa della scorsa settimana, anche per questo turno del campionato di calcio inglese abbiamo preparato una schedina a quota alta (@10.32), e vediamo anche le analisi dei big match e il calendario completo di questo fine settimana in Inghilterra. Multipla Premier giornata 9.

Programma completo 9° giornata Premier League

Leicester–Nottingham Forest si affrontano venerdì sera nell’anticipo della 9° giornata di Premier League. Sabato impegno casalingo per l’Aston Villa contro il Bournemouth , fresco di successo sull’Arsenal.

Il Manchester City campione in carica se la vedrà all’Etihad Stadium contro il Southampton, attualmente ultimo in classifica con 1 punto, quasi un testa coda con la squadra di Guardiola a 20 punti.

Il Chelsea affronterà il Newcastle con l’obiettivo di rientrare nelle top quattro. Derby di Londra in casa del Crystal Palace, con il Tottenham che proverà a proseguire la sua risalita, mentre il Manchester United proverà a salvare la panchina di ten Hag in casa del West Ham.

Il match clou si gioca all’Emirates Stadium tra Arsenal e la capolista Liverpool. Perfetto equilibrio negli ultimi 6 confronti ufficiali, considerando tutte le competizioni, con 2 vittorie per parte e altrettanti pareggi. Nessun pareggio, invece, a Londra nelle ultime 6 gare con i Reds che si sono imposti 4 volte, contro le 2 dei Gunners.

Calendario 9° giornata di Premier

25.10. 21:00 Leicester-Nottingham

26.10. 16:00 Aston Villa-Bournemouth

26.10. 16:00 Brentford-Ipswich

26.10. 16:00 Brighton-Wolves

26.10. 16:00 Manchester City-Southampton

26.10. 18:30 Everton-Fulham

27.10. 15:00 Chelsea-Newcastle

27.10. 15:00 Crystal Palace-Tottenham

27.10. 15:00 West Ham-Manchester Utd

27.10. 17:30 Arsenal-Liverpool

Multipla Premier giornata 9: schedina quota @10.32

La settimana scorsa abbiamo fatto centro con la Multipla di Premier League in quota @4.57. Per questo turno di Premier League abbiamo scelto altre 4 partite ma alziamo la posta in palio con una quota @10.32.

MULTIPLA PREMIER 9a GIORNATA @10.32

Leicester vs Nottingham Forest: UNDER 2.5

Aston Villa vs. Bournemouth: 1

Brentford vs. Ipswich: OVER 2.5

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.