Nel fine settimana si gioca l’11° giornata di Premier League, con la sfida di Londra tra Blues e Gunners che chiuderà il turno domenica sera, come big match da non perdere. Per questo turno del campionato di calcio inglese non facciamo giocate in singola, proviamo però una multipla quota @8 e approfondiamo il Pronostico Chelsea-Arsenal 10 novembre 2024.

Pronostico Chelsea-Arsenal 10 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il big match della 11° giornata di Premier League inglese è Chelsea-Arsenal da Stamford Bridge, in campo domenica sera alle ore 17:30, ultima partita di questo turno del campionato di calcio inglese.

Il Chelsea è al 4° posto con 18 punti (gli stessi dei Gunners), grazie alla vittoria interna sul Newcastle e l’1-1 a Manchester sul campo dello United nell’ultimo turno di Premier. La sfida di Conference League di giovedì è stato quasi un allenamento per i Blues che hanno stracciato 8-0 il Noah.

Al contrario l’Arsenal ha giocato e perso a San Siro con l’Inter, in Champions, confermando i problemi delle ultime settimane, dovuti anche a diverse assenze importanti. I Gunners avevano perso 0-2 anche sul campo del Newcastle lo scorso turno. L’Arsenal non ha mai perso negli ultimi 6 precedenti col Chelsea, con 5 vittorie e 1 pareggio (la X è arrivata però proprio nell’ultima sfida giocata a Stamford Bridge).

Probabili formazioni Chelsea-Arsenal del 10-11-2024

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Jackson. All. Maresca

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz. All. Arteta

Guida tv Premier League: dove vedere Chelsea-Arsenal

Chelsea-Arsenal si gioca a Londra (Stamford Bridge) domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:30. La diretta TV sarà in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 257, con streaming disponibile su SkyGo e NOW.

Quote Chelsea-Arsenal, Premier League 11° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match della 11° giornata di Premier League. Il Chelsea si gioca @2.85 da sfavorito su Lottomatica e NetBet. Quota massima per il pari @3.40 su Snai mentre la vittoria esterna dei Gunners si prende @2.45 su Sisal e @2.40 su Golbet.

Le nostre scommesse su Chelsea-Arsenal e Multipla di Premier League

Questa settimana il nostro Morfeo non ha trovato nessuna quota di valore in singola da caricare. Evitiamo il big match di Londra, difficile da pronosticare con i Gunners che non sono nel miglior periodo, e giochiamo una multipla con altri match per una schedina quota @8 sul campionato di calcio inglese.

Crystal Palace-Fulham: X2

Wolves-Southampton: 1

Manchester United-Leicester: OVER 2.5

Nottingham-Newcastle: UNDER 3.5

Tottenham-Ipswich: GOL SI

Il turno completo del campionato di calcio inglese (9-10 novembre)

L’11° giornata di Premier League inizia con quattro match sabato alle 16:00. Il primo derby londinese del weekend mette di fronte Crystal Palace–Fulham. Alle 18:30 fari puntati sulla sfida tra Brighton–Manchester City con i campioni d’Inghilterra che devono riprendersi dopo 3 sconfitte consecutive, considerando pure le coppe: nessun successo della formazione di casa negli ultimi 6 incroci (5 vittorie dei Citizens e 1 pareggio).

Il Liverpool capolista ospiterà ad Anfield l’Aston Villa, che ha vinto una sola volta negli ultimi 5 match di campionato. In attesa del nuovo tecnico Amorim, il Manchester United ospiterà all’Old Trafford il Leicester, mentre il Nottingham proverà a rimanere ai piani alti nella sfida tra le mura amiche contro il Newcastle.

CALENDARIO 11° GIORNATA PREMIER LEAGUE

09.11. 16:00 Brentford-Bournemouth

09.11. 16:00 Crystal Palace-Fulham

09.11. 16:00 West Ham-Everton

09.11. 16:00 Wolves-Southampton

09.11. 18:30 Brighton-Manchester City

09.11. 21:00 Liverpool-Aston Villa

10.11. 15:00 Manchester Utd-Leicester

10.11. 15:00 Nottingham-Newcastle

10.11. 15:00 Tottenham-Ipswich

10.11. 17:30 Chelsea-Arsenal

Resoconto Free Pick Premier League 2024-25

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (7-2-2, +3.57)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

