Turno infrasettimanale valido per la 14° giornata di Premier League che si aprirà martedì 3 dicembre alle ore 18.30 da Portman Road. Analisi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite sul campionato di calcio inglese. Pronostico Ipswich-Crystal Palace 3 dicembre 2024.

Pronostico Ipswich-Crystal Palace 3 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Turno infrasettimanale con la 14° giornata di Premier League in Inghilterra. Ad aprire questo turno saranno Ipswich-Crystal Palace nel primo dei due anticipo del martedì, in questo match che mette in palio punti importanti in chiave salvezza.

L’Ipswich è attualmente al penultimo posto con 9 punti, ma solo per differenza reti dietro a Wolves e allo stesso Palace. I padroni di casa sono reduci dallo 0-1 a Nottingham e sul proprio campo non hanno ancora vinto quest’anno (0-4-2).

Il Crystal Palace sta faticando e deludendo, come detto anche lui a 9 punti e in piena lotta per la salvezza. Gli ospiti non hanno mai vinto in trasferta (0-3-3), ma ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro l’Ipswich.

Guida TV: dove vedere Ipswich-Crystal Palace

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/25 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Ipswich Town e Crystal Palace, in programma martedì 3 dicembre alle ore 20:30 e valevole per la quattordicesima giornata di campionato.

Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW.

Probabili Formazioni Ipswich-Crystal Palace di Premier League

Ipswich Town (4-2-3-1): Muric; Tuanzebe, O’Shea, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Burns, Giraud-Hutchinson, Szmodics; Delap. Allenatore: McKenna.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Daniel Muñoz, Hughes, Doucouré, Mitchell; Sarr, Devenny; Mateta. Allenatore: Glasner.

Migliori quote Ipswich-Crystal Palace, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. Ospiti leggermente favoriti in quota @2.45 sui principali operatori, come Goldbet e NetBet. Il successo interno si gioca @2.90 su Sisal e Snai mentre troviamo @3.30 il pareggio su Lottomatica.

Pronostici Ipswich-Crystal Palace del 3 dicembre 2024

Difficile fare un pronostico 1×2 su questo match, con i padroni di casa mai vincenti sul proprio campo e gli ospiti mai vincenti in trasferta. Punti pesanti per la salvezza, il pareggio serve a poco ad entrambi, ma non è un risultato da escludere. 4 vittorie del Crystal Palace negli ultimi 5 precedenti con l’Ipswich, e in 3 occasioni non abbiamo visto entrambe le squadre a segno. Attacchi reparti problematici da ambo le parti, andiamo con una partita da Gol No.

Risultato esatto Ipswich-Crystal Palace, Premier League 3.12.24

Come detto non ci aspettiamo entrambe le squadre a segno, e due risultati esatti su tre scelte vanno in questa direzione, ma ci teniamo anche un opzione ad alto punteggio (ed alta quota): 0-0, 0-1, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.