Per la trentesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, oggi 01/04/2025, alle ore 20.45, allo stadio Emirates di Londra, i padroni di casa dell’Arsenal, ospitano il Fulham. Pronostico Arsenal-Fulham di Premier League del 01/04/2025.

Come arrivano le squadre a questa partita di Premier League?

L’Arsenal, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentesima giornata del campionato di Premier League, secondo in classifica con 58 punti, staccato di 12 punti dalla capolista Liverpool.

La squadra della capitale, arriva a questa partita di campionato, con otto punti raccolti, nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di due vittorie, l’ultima conquistata in trasferta contro il Chelsea per 1 a 0, due pareggi e una sconfitta.

Il Fulham, arriva nella capitale, ottavo in classifica con 45 punti, a pari merito con l’Aston Villa e distante 2 punti dalla zona Europa, oggi occupata dal Newcastle a quota 47 punti.

La formazione londinese, viene 3 vittorie, l’ultimo successo ottenuto in casa contro il Tottenham per 2 a 0, e due sconfitte, nelle ultime 5 partite di Premier League giocate.

Probabili Formazioni Arsenal-Fulham di Premier League

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Thomas Partey, Rice; Gabriel Martinelli, Merino, Trossard. Allenatore: Arteta.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Iwobi Smith Rowe, Willian; Raul Jimenez. Allenatore: Marco Silva.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Premier League, tra i padroni di casa dell’Arsenal e la formazione ospite del Fulham, valida per la trentesima giornata del campionato inglese, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta martedì 1 aprile 2025 su Sky dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Arsenal-Fulham

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Premier League, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna dell’Arsenal, in questo match contro il Fulham.

La vittoria interna dell’Arsenal è offerta a quota 1.45 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.30, mentre il successo esterno del Fulham si gioca a quota 7.00

Pronostico Arsenal-Fulham del 01/04/2025

Partita che conta di più per la formazione ospite del Fulham, il corsa per un posto in Europa la prossima stagione, mentre la squadra di casa dell’Arsenal è seconda in classifica e senza più nessuna possibilità di vincere il campionato nazionale di Premier League.

Pronostico: Vittoria Arsenal + GOL SI, offerto a quota 4.25 su Bet365

Risultato Esatto di Arsenal-Fulham

Come risultato esatto per questa partita di Premier League, tra Arsenal e Fulham, valida per la trentesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

