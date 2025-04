Per la trentesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, martedì 2 arile 2025, alle ore 20.45, allo stadio Amex, i padroni di casa del Brighton, ospitano l’Aston Villa. Pronostico Brighton-Aston Villa di Premier League del 02/04/2025, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le squadre a questa partita di Premier League?

Il Brighton, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentesima giornata del campionato di Premier League, settimo in classifica con 47 punti, a pari merito con il Newcastle e staccato di un solo punto dalla zona Champions League, la prossima stagione.

La squadra dei “gabbiani”, arriva a questa partita di campionato, con tredici punti raccolti, nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di ben quattro vittorie, l’ultima conquistata in casa contro il Fulham per 2 a 1 e un pareggio.

L’Aston Villa, arriva a Brighton, nono in classifica con 45 punti, a pari merito con il Fulham e distante 2 punti dalla zona Europa, oggi occupata dal Newcastle a quota 47 punti.

La formazione di Birmingham, viene dalla vittoria ottenuta in trasferta a Brentford per 1 a 0 e dalla brutta sconfitta subita sul campo del Crystal Palace per 4 a 1.

Probabili Formazioni Brighton-Aston Villa di Premier League

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Webster, Estupinan; Baleba, Diego Gomez; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro. Allenatore: Hürzeler.

Aston Villa (3-4-2-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins. Allenatore: Emery.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Premier League, tra i padroni di casa del Brighton e la formazione ospite dell’Aston Villa, valida per la trentesima giornata del campionato inglese, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta mercoledì 2 aprile 2025 su Sky dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Brighton-Aston Villa

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Premier League, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna del Brighton, in questo match contro l’Aston Villa.

La vittoria interna del Brighton è offerta a quota 2.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.80, mentre il successo esterno dell’Aston Villa si gioca a quota 3.25.

Pronostico Brighton-Aston Villa del 02/04/2025

Partita molto interessante in chiave Europa la prossima stagione, questa che vede scendere in campo i padroni di casa del Brighton e l’Aston Villa.

La squadra di casa è in formissima e viene dal 4 vittorie consecutive e dal pareggio 2 a 2 ottenuto nella trasferta di Manchester, contro il City.

L’Aston Villa, arriva a questa partita già con la testa al match di settimana prossima, valido per i quarti di finale di Champions League, con il Paris Saint Germain. La squadra di Birmingham proverà però a non perdere per rimanere vicina alla zona Europa.

Pronostico: Vittoria Brighton a quota 2.00 su Quigioco

Risultato Esatto di Brighton-Aston Villa

Come risultato esatto per questa partita di Premier League, tra Brighton e Aston Villa, valida per la trentesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

