La sfida più interessante del turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, la 14° giornata di Premier League, si gioca all’Emirates Stadium con i Gunners che ospitano i Red Devils. Pronostico Arsenal-Manchester United 4 dicembre 2024.

Pronostico Arsenal-Manchester United 4 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì 4 dicembre alle ore 20:30, bella sfida all’Emirates Stadium con Arsenal-Manchester United, un grande classico del calcio inglese, match valido per la 14° giornata di Premier League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse.

L’Arsenal è al 2° posto e arriva da 2 belle vittorie in cui i Gunners hanno segnato ben 8 gol, ma la squadra di Arteta è già a -9 dalla testa della classifica occupata dal Liverpool. Arsenal che la settimana scorsa ha giocato bene anche in Champions, dominando 5-1 a Lisbona contro lo Sporting.

Il Manchester United è al 9° posto con 6 punti in meno rispetto ai Gunners. I Red Devils non perdono da 4 turni in campionato dopo il 4-0 dello scorso weekend contro l’Everton. In questi 4 match sono arrivate 2 vittorie (7 gol segnati e 0 concessi) in casa, ma 2 pareggi in trasferta dove la squadra di Manchester ha un rendimento molto modesto (13° con 1-3-2).

Guida TV: dove vedere Arsenal-Manchester United

La partita tra Arsenal e Manchester United si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky o NOW.

Gli abbonati a uno dei due servizi possono infatti guardare il match di Premier League live mercoledì 4 dicembre alle ore 21:15, precisamente sui canali Sky Sport Uno, numero 201 (Sky e NOW), e Sky Sport 4K numero 213 (solo su Sky).

Probabili Formazioni Arsenal-Manchester United di Premier League

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Fernandes, Rashford; Zirkzee. Allenatore: Amorim

Migliori quote Arsenal-Manchester United, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. Padroni di casa nettamente favoriti @1.45 su Snai e @1.43 su Lottomatica. La vittoria dello United si gioca fino @7 volte la posta su NetBet mentre il pareggio si gioca @4.70 su Goldbet.

Pronostici Arsenal-Manchester United del 4 dicembre 2024

L’Arsenal ha sempre battuto lo United negli ultimi 3 precedenti e in 4 dei 5 scontri diretti più recenti. Secondo noi i Gunners vinceranno ancora, ma la quota è troppo bassa. Sfruttiamo però l’ottimo momento dell’attacco dell’Arsenal per giocare su almeno 3 gol totali in questo match, cosa successa anche nel 3-2 dello scontro più recente tra le due formazioni, 6° Over nelle ultime 8.

Risultato esatto Arsenal-Manchester United, Premier League

Come detto ci aspettiamo molte reti, e anche le selezioni di tre possibili risultati esatti vanno in questo senso: 2-1, 3-0, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.