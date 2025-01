Il big match della 20° giornata di Premier League, quella nei giorni dell’Epifania, si gioca ad Anfield, con i Reds che stanno comandando la classifica del campionato di calcio inglese, che ospitano uno United in crisi. Pronostico Liverpool-Manchester United 5 gennaio 2025.

Pronostico Liverpool-Manchester United 5 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Ad Anfield, domenica 5 gennaio alle ore 17:30, va in scena il big match della 20° giornata di Premier League, anche se gli ospiti si presentano in casa della capolista in pessime condizioni per questo Liverpool-Manchester United, e più che un big match potrebbe diventare una partita a senso unico.

Il Liverpool sta infatti dominando la Premier dall’alto dei suoi 45 punti (+6 con una partita in meno sull’Arsenal), con miglior attacco (45 gol all’attivo in sole 18 partite) per una squadra che arriva da 3 vittorie consecutive in campionato, e che anche in Champions sta dominando. Di fatto i Reds non perdono dal 14 settembre, un clamoroso scivolone interno contro il Nottingham.

Il Manchester United continua a faticare, nonostante il cambio in panchina, e sono arrivate 3 sconfitte consecutive che avvicinano i Red Devils più alla lotta salvezza che all’Europa, un cammino davvero preoccupante in una stagione in cui anche l’altra squadra di Manchester, il City, sta faticando, ma non così tanto come lo United.

Probabili formazioni Liverpool-Manchester United, 20° giornata Premier League

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Jota, Luis Diaz.

United (4-2-3-1): Onana, Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Casemiro, Eriksen, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho, Zirkzee.

Guida TV Premier League: dove vedere Liverpool-Manchester United?

Il match tra Liverpool e Manchester United, con fischio d’inizio previsto domenica 5 gennaio alle ore 17:30, sarà in diretta ed esclusiva su Sky Sport, o sulle piattaforme streaming ad esso collegate: Sky Go e NOW tv.

Migliori quote Liverpool-Manchester United di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano su questo match valido per la 20° giornata di Premier League. Big match tra due squadre storiche, ma in questo momento i book non hanno dubbi, Liverpool favorito @1.27 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca fino @10 volte la posta su NetBet, e questo fa capire il momento pessimo dei Red Devils. Alto anche il pareggio @6.00 volte la posta su Sisal e Lottomatica.

Pronostici Liverpool-Manchester United del 05.01.2025

Ennesimo confronto tra due storici club del calcio inglese, ma come abbiamo visto il Liverpool in questo momento sta decisamente meglio, oltre ad aver vinto 3-0 all’andata a Manchester, 2° successo di fila dei Reds contro i Red Devils, Di fatto il Liverpool non perde contro lo United dal 2002, da allora 3 vittorie e 3 pareggi dei Reds che potrebbero allungare questa imbattibilità, mettendo le cose in chiaro da subito, per una vittoria con la squadra di casa già avanti a fine primo tempo.

Risultato Esatto Liverpool-Manchester United, Premier League

Per questo match di Premier League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato esatto finale: 3-0, 2-1, 4-0.

Programma completo 20° giornata Premier League 2024-2025

La 20° giornata di Premier League inizia con il lunch match del sabato tra Tottenham–Newcastle. I padroni di casa non hanno mai vinto negli ultimi 3 turni (2 sconfitte e 1 pareggio), mentre i Magpies sono rientrati nella lotta Champions con le ultime 4 vittorie consecutive.

L’Aston Villa cerca il ritorno al successo contro il Leciester, che è sprofondato al penultimo posto con le ultime 4 sconfitte di seguito. Il Chelsea, a secco di vittorie negli ultimi 3 turni (1 pari e poi 2 sconfitte di seguito), sarà impegnato nel derby in trasferta con il Crystal Palace.

Tornato alla vittoria nell’ultimo turno, il Manchester City di Pep Guardiola proverà a bissare l’ultimo successo ospitando all’Etihad Stadium il West Ham. Dopo 3 vittorie consecutive, l’Arsenal cerca il poker in casa del Brighton, che nello stesso parziale ha sempre pareggiato.

CALENDARIO 20° GIORNATA PREMIER LEAGUE

04.01. 13:30 Tottenham-Newcastle

04.01. 16:00 Aston Villa-Leicester

04.01. 16:00 Bournemouth-Everton

04.01. 16:00 Crystal Palace-Chelsea

04.01. 16:00 Manchester City-West Ham

04.01. 16:00 Southampton-Brentford

04.01. 18:30 Brighton-Arsenal

05.01. 15:00 Fulham-Ipswich

05.01. 17:30 Liverpool-Manchester Utd

06.01. 21:00 Wolves-Nottingham

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (9-2-2, +4.99)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

