Pronostici Premier League 14a giornata. Quello in campo nel weekend del 29 e 30 ottobre è uno di quei rari turni del campionato di calcio inglese in cui non c’è un vero e proprio big match stellare, ma questo non significa che non ci siano partite interessanti per le scommesse, come Leicester-Manchester City su cui si concentra la nostra FREE PICK.

Pronostici Premier League 14a giornata: FREE PICK Leicester-Manchester City

Il fine settimana del campionato inglese prende il via con Leicester-Manchester City. I padroni di casa sono diciassettesimi, ma vengono da 2 successi di fila, mentre gli uomini di Guardiola si trovano al secondo posto con 26 punti, a -2 dall’Arsenal capolista. I Citizens puntano dunque al sorpasso in vetta cercando di far valere la loro superiorità a livello di rosa e anche i precedenti della scorsa stagione, entrambi a favore in campionato, anche se ad agosto 2021 era arrivata contro le Foxes una sconfitta in Community Shield.

Attenzione perché Erling Halaand non è al meglio e Pep Guardiola potrebbe non rischiarlo ma la quota per la vittoria del City è bassa. Il Leicester è in ripresa ma sta faticando ai margini della zona retrocessione, colpa di una difesa che ha già incassato 24 gol, la peggiore in Premier, vanificando anche il buon lavoro dell’attacco (21 reti all’attivo).

Il City non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ha il miglior attacco del campionato (36), ma non la miglior difesa in assoluto con 11 gol incassati in 11 giornate, esattamente 1.0 di media a partita. Interessante la COMBO 2+GOL SI @2.55, considerando che il City potrà vincere anche senza Haaland, ma un gol in casa al King Power Stadium a loro volta le Foxes potrebbero segnarlo e la quota non è male.

Pronostici Premier League 14a giornata: le altre partite da non perdere

Il Tottenham di Antonio Conte, reduce da due sconfitte di fila e terzo a quota 23 punti, cerca riscatto in casa del Bournemouth, che attualmente e 14° e viene anche in questo caso da due ko.

Tra i match di sabato spicca anche la sfida tra il Brighton di De Zerbi e il Chelsea dell’ex tecnico Potter: i Blues vengono da 9 risultati utili consecutivi e si trovano al 5° posto con 21 punti, mentre De Zerbi non ha mai vinto dal suo sbarco in Premier (3 sconfitte e 2 pareggi).

Non vuole fermarsi più il Newcastle (21 punti), che ospita l’Aston Villa sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Unai Emery, mentre il menu del sabato si chiude con il Liverpool (8° con 16 punti) ad ospitare un Leeds reduce da 4 ko di fila.

Domenica i due posticipi con l’Arsenal capolista impegnato in casa contro il fanalino di coda Nottingham, mentre il Manchester United va a caccia del 5° risultato utile consecutivo ospitando il West Ham.

Tutte le partite e le quote sul calcio inglese

