Dopo la sosta per le nazionali, e quella per la FA Cup, torna il campionato di calcio inglese con una 32° giornata di Premier League dove spicca il big match Chelsea-Manchester City ma noi ci concentriamo sulla sfida di domenica pomeriggio allo Stadium of Light dove arrivano gli Spurs in crisi. Pronostico Sunderland-Tottenham 12 aprile 2026.

Pronostico Sunderland-Tottenham 12 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Tottenham, match della 32° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Sunderland sta vivendo una stagione sorprendentemente solida al suo ritorno in Premier League, occupando attualmente l’11° posto in classifica con 43 punti. La squadra di Régis Le Bris arriva alla sfida contro il Tottenham con il morale alto dopo aver battuto i rivali del Newcastle nell’ultimo turno. Oggi saranno assenti Romaine Mundle (lesione alla coscia, rientro a fine maggio), Bertrand Traoré (infortunio al ginocchio, rientro a maggio) e Jocelin Ta Bi (problema fisico, previsto rientro a metà aprile). In dubbio anche Dan Ballard.

Al contrario la situazione del Tottenham è estremamente delicata con gli Spurs addirittura impegnati difficile lotta per non retrocedere, al momento occupano attualmente il 17° posto in Premier League con 30 punti dopo 31 partite, appena sopra la zona retrocessione. La squadra sta attraversando un’annata turbolenta, con Roberto De Zerbi che è diventato il terzo allenatore della stagione, subentrando a Igor Tudor (che era rimasto in carica solo un mese dopo l’esonero di Thomas Frank a febbraio). Il tecnico italiano al suo esordio deve fare i conti con un’infermeria affollatissima che conta circa 10 giocatori in dubbio o indisponibili tra cui James Maddison, Dejan Kulusevski e Wilson Odobert, tutti indisponibili pesanti.

Probabili Formazioni Sunderland-Tottenham

SUNDERLAND (4-3-3): Ellborg; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Diarra, Xhaka, Sadiki; Rigg, Brobbey, Le Fée.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Gray, Sarr; Tel, Solanke, Richarlison; Son.

Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Tottenham?

La partita Sunderland-Tottenham di domenica 12 aprile 2026 (ore 15:00) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming con Sky Go e NOW.

Migliori quote per Sunderland-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sunderland-Tottenham

Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, ha scelto meno di 3 gol totali in questa sfida. La pessima difesa degli Spurs, con 50 gol al passivo, spinge il Tottenham come miglior squadra da Over del campionato di calcio inglese (O/U 21-10), ma De Zerbi avrà subito lavorato su questo fondamentale, e di fronte c’è il Sunderland che al contrario è la 2° miglior squadra da Under della Premier (O/U 13-18) grazie ad una solida difesa. Inoltre il Tottenham in trasferta segna e concede meno reti, e infatti ha registrato 2 Under nelle ultime 3 lontano da casa. Anche i precedenti sono dalla nostra parte, ad iniziare dal 1-1 dell’andata, 3° Under di fila e 4° negli ultimi 5 scontri diretti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.85

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (16-11-1, +2.24)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

Everton-Chelsea: OVER 2.5 @1.80✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.