Nuovo impegno proibitivo per il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce dall’exploit a San Siro contro i futuri campioni d’Italia. Questa volta è il turno della Juventus in Sardegna. Cagliari-Juventus di Serie A, pronostico e quote scommesse per questa partita di calcio in Serie A di venerdì 19 aprile 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari ha quattro punti di vantaggio sul Frosinone terzultimo. Distanza rimasta inalterata, visto i 7 pareggi su 9 incontri nel turno di Serie A precedente.

I sardi sono tra le squadre che, sulla carta, hanno il calendario più difficile, ma ne stanno uscendo alla grande avendo già ottenuto 4 punti contro Atalanta ed Inter.

La Juventus non è andata oltre lo 0-0 nel derby della Mole. In casa bianconera si inizia a parlare già della prossima stagione, con Massimiliano Allegri sempre più lontano dalla panchina.

Per questa stagione rimane l’obiettivo Coppa Italia, alla portata, mentre il posto nella Champions League in campionato dovrebbe essere quasi certo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Dovrebbe rientrare tra i sardi Alberto Dossena in difesa. In attacco ballottaggio aperto tra Eldor Shomurodov e Gianluca Lapadula.

Nella Juventus tra i pali Mattia Perin, per il resto formazione tipo.

Dove vederla in TV

Cagliari-Juventus, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY venerdì 19 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Juventus

Favorita per il successo della partita la Juventus, bancata vincente a quota 1.79 su Vincitu e a quota 1.75 su Netbet. Il pareggio è quotato a 3.70, mentre la vittoria del Cagliari e giocata a quota 3.80 su Sisal e a quota 4.77 su Betflag.

Pronostico Cagliari-Juventus di Serie A

Quota al limite per la vittoria della Juventus, che non ci ispira. Il Cagliari in casa sta creando la sua salvezza ed ha molte più motivazioni della squadra avversaria. Proviamo la doppia chance in loro favore.

Pronostico: 1X a quota 2.09 su Netbet e a quota 2.06 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.