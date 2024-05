Il big match della trentasettesima giornata di calcio in Serie A, è in programma domenica 19 maggio, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano, tra la squadra campione d’Italia, l’Inter e la squadra ospite della Lazio. Pronostico Inter-Lazio, big match di Serie A del 19/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Inter, arrivano a questa partita interna di Serie A, dopo aver vinto il campionato con diverse giornate d’anticipo con 92 punti, frutto di ben 26 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte. Nell’ultimo turno giocato, è arrivata la sonora vittoria esterna per 5 a 0 a Frosinone.

La squadra della capitale, la Lazio, arriva in Lombardia al settimo posto in classifica con 59 punti e il prossimo anno giocherà in Europa League. Gli uomini allenati dal tecnico Igor Tudor, sono reduci dalla vittoria interna per 2 a 0 ottenuta contro l’Empoli.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

Dove vederla in TV

Inter-Lazio, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 19 maggio dalle ore 18.00

Quote Scommesse per Inter-Lazio

Pronostico Inter-Lazio di Serie A

Partita tra due squadre in forma come Inter e Lazio, si preannuncia quindi una partita scoppiettante e secondo noi ricca di reti segnate. Pronostico OVER 2.5 + GOL SI a quota 2.10 su Betflag e Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-2 / 3-1