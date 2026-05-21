Un derby della Mole importantissimo, almeno per i bianconeri che si giocano le ultime speranze di accesso alla Champions League, con la squadra di Spalletti in crollo, e un Torino che venderà cara la pelle contro i rivali cittadini, nonostante i granata giochino per niente in questa 38° giornata di Serie A. Pronostico Torino-Juventus 24 maggio 2026.

Pronostico Torino-Juventus 24 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Juventus match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha mostrato un rendimento molto altalenante nelle ultime sfide, alternando una vittoria casalinga contro il Sassuolo (2-1) a una sconfitta sul campo del Cagliari (2-1). La squadra punta a regalare un’ultima gioia ai propri tifosi nel derby cittadino anche se i granata non si giocano nulla.

A differenza i bianconeri si giocano le ultime chance di qualificazione alla Champions, anche se la situazione è complicata dopo il ko interno contro la Fiorentina. La Juventus ha storicamente dominato le ultime stracittadine arrivate al 188° atto ufficiale, pende tradizionalmente dalla parte bianconera: 93 i successi della Vecchia Signora, 51 pareggi e 44 affermazioni granata, con un computo reti di 291 a 194 per i bianconeri.

Probabili Formazioni Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. All. D’Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Juventus?

Il Derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino . Il match sarà trasmesso su DAZN e anche su Sky Sport (oltre che in streaming su NOW).

Migliori quote per Torino-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Juventus

L’andata si è chiusa senza vinti né vincitori, con uno 0-0. Storicamente c’è una forte tendenza a match tattici e a bassi punteggi nel derby di Torino. Sono 5 gli Under consecutivi tra granata e bianconeri, con 1 solo Over negli ultimi 9 confronti diretti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.10

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.