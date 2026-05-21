Domenica sera, a San Siro, si chiude il campionato di calcio italiano, con la 38° giornata di Serie A che vedrà in campo il Milan che si gioca ancora l’accesso alla prossima Champions League, contro un Cagliari già salvo, con i sardi reduci dal 2-1 sul Torino nello scorso turno. Pronostico Milan-Cagliari 24 maggio 2026.

Pronostico Milan-Cagliari 24 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Cagliari match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha l’obbligo assoluto di conquistare i tre punti, indispensabili per chiudere aritmeticamente il discorso e blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Cagliari arriva a Milano determinati a vendere cara la pelle, cercando di capitalizzare le ripartenze veloci per chiudere con un risultato di prestigio la stagione regolare. I sardi hanno comunque già centrato l’obiettivo della salvezza e si godrà il finale a San Siro, contro un avversario che ha tutto da perdere.

Probabili Formazioni Milan-Cagliari

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. All. Allegri.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Cagliari?

La sfida tra Milan e Cagliari, match decisivo della 38ª e ultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. L’incontro sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.

Migliori quote per Milan-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Cagliari

Lo storico della sfida è a senso unico: in 94 incroci, il Diavolo si è imposto in ben 55 occasioni, pareggiando 30 match e perdendo solamente 9 volte contro i sardi (con 154 gol all’attivo contro 71). Anche l’ultimo confronto sorride ai rossoneri, capaci di espugnare l’Unipol Domus lo scorso gennaio per 0-1. Attenzione, il Milan cerca ormai da settimane la vittoria interna, col fattore campo che non è stato un fattore reale per i rossoneri che un gol potrebbero anche concederlo, anche se ci aspettiamo la vittoria (ma quota troppo bassa sotto 1.30, anche per doppie o multiple non la spendiamo). Il Milan ha incassato 4 reti nelle ultime 2 contro Atalanta e Genoa. Il Cagliari arriva dal 2-1 sul Torino. Proviamo una quota di valore sopra la pari.

PRONOSTICO: GOL SI @2.20

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Milan-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 3-1.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.