Pronostico Bologna-Inter: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 38° giornata Serie A del 23-05-2026

Pronostico Bologna-Inter 23 maggio 2026
Pronostici Serie A
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21 Maggio 2026

Sabato alle ore 18:00, dallo Stadio Dall’Ara, si sfidano un Bologna, eliminato dalle competizioni europee, e un Inter già campione dello Scudetto, in quest’ultimo turno del campionato di calcio italiano, la 38° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Inter 23 maggio 2026.

Pronostico Bologna-Inter 23 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Inter match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna al 8° posto in classifica e cercano un successo davanti al proprio pubblico per chiudere in bellezza un percorso stagionale comunque positivo, anche se senza l’Europa dopo 2 anni da protagonista anche nel continente. Nonostante la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta grazie al gol di Riccardo Orsolini, la combinazione di risultati degli altri campi ha matematicamente spento ogni speranza di qualificazione alla UEFA Conference League.

I nerazzurri arrivano al Dall’Ara da Campioni d’Italia, avendo già blindato matematicamente il 1° posto. L’Inter punta a onorare il torneo finale dopo aver completato una straordinaria doppietta stagionale. Fari puntati su Lautaro Martínez, che guida la classifica marcatori della Serie A con 17 reti e cercherà di incrementare il proprio bottino personale nell’ultima giornata.

Pronostico Bologna-Inter 23 maggio 2026

Pronostico Bologna-Inter 23 maggio 2026

Probabili Formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Inter?

La sfida tra Bologna e Inter, valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 23 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Bologna-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Inter
24/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.003.602.25
2.903.602.30
2.903.652.25
3.003.602.25
2.853.652.30

Le nostre scommesse su Bologna-Inter

Nella gara d’andata giocata a San Siro lo scorso 4 gennaio, l’Inter si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Zielinski, Lautaro e Thuram, mentre per gli emiliani andò a segno Castro. Le due formazioni si sono affrontate anche a dicembre in Supercoppa Italiana, in un match pirotecnico terminato 4-3 per il Bologna dopo i calci di rigore. Tra le due squadre si sono giocati 194 match: l’Inter comanda con 93 vittorie contro le 58 felsinee (43 i pareggi), e ha realizzato 306 reti subendone 235. Lo spettacolo non è mai mancato nelle prime 2 sfide stagionali, e secondo noi non mancherà nemmeno nel gran finale al Dall’Ara, per almeno 3 gol totali nel match.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.57

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Bologna-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 0-2.

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