L’ultima giornata di Serie A, il 38° turno, si aprirà con l’anticipo di venerdì allo Stadio Franchi con fischio di inizio alle 20:45. I viola ospitano la Dea in uno scontro tra due formazioni che non hanno ancora obiettivi da centrare, visto che i toscani si sono salvati in questo anno orribile e i bergamaschi hanno centrato il piazzamento in Europa con la Conference. Pronostico Fiorentina-Atalanta 22 maggio 2026.

Pronostico Fiorentina-Atalanta 22 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Atalanta match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina viene da una serie di partite caratterizzate da una solida tenuta difensiva, ma con qualche difficoltà in fase realizzativa (comprese diverse sfide terminate sullo 0-0 contro Genoa e Sassuolo), anche se ha messo a segno un colpaccio a Torino, lo scorso turno, nel 2-0 che ha messo nei guai i rivali della Juve.

Ora a Firenze arriva l’Atalanta. I bergamaschi continuano a mantenere una filosofia fortemente offensiva, alternando ottimi risultati esterni a battute d’arresto, cercando di chiudere al meglio il posizionamento europeo. La Dea arriva dallo 0-1 interno contro il Bologna.

Probabili Formazioni Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Vanoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Raspadori, Krstovic. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Atalanta?

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, anticipo che apre la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà venerdì 22 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze-. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote per Fiorentina-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Atalanta

I viola al Franchi non hanno perso in 24 delle ultime 26 partite casalinghe giocate contro l’Atalanta in tutte le competizioni. Le ultime sfide in campionato e le statistiche Opta indicano una tendenza all’Under 2.5 per la Fiorentina (registrato in 7 delle ultime 8 gare), pur rimanendo una classica del calcio italiano storicamente ricca di gol. Nella gara d’andata la Dea ha superato i viola in casa per 2-0. Ben 8 Under nelle ultime 9 partite di campionato per i Viola e di recente anche l’Atalanta ha segnato 2 prestazioni da meno di 3 gol totali nelle ultime 3 giornate di Serie A.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.75

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Fiorentina-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

Juventus-Fiorentina: UNDER 3.0 @1.85✅

Roma-Lazio: UNDER 2.5 @1.91✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.