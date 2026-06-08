Stilato il calendario completo del prossimo campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 che inizierà dal 22 agosto. Andiamo a vedere tutti i match delle 38 giornate che ci attenderanno, con i primi big match, i derby da non perdere, i turni infrasettimanali e la sosta per le nazionali. Calendario Serie A 26-27.

Calendario Serie A 26-27: si inizia il 22 agosto

E’ stato stilato il calendario completo delle 38 giornate che ci accompagneranno nella prossima stagione del campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 che aprirà i battenti il 22-23 agosto con una prima giornata che vede i campioni in carica dell’Inter esordire con la neopromossa Monza che è tornata nella massima serie dopo un anno di cadetteria. Tra i big match più interessanti segnaliamo Roma-Fiorentina e Torino-Milan.

Terza giornata di fuoco con Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta mentre per il primo derby importante dovremo attendere fino alla 10° giornata quando ci sarà la stracittadina tra Milan-Inter.

Il campionato si concluderà il 29-30 maggio 2027, e ci saranno due turni infrasettimanali: uno in programma mercoledì 28 ottobre 2026, il secondo mercoledì 6 gennaio 2027. La novità principale riguarderà la pausa per le nazionali; nel mese di settembre ci sarà una maxi-sosta dal 27 settembre al 4 ottobre: più corti gli altri due stop in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027.

Le 38 giornate del campionato di calcio italiano

1ª giornata (22/23 agosto 2026)

– Atalanta- – Sassuolo

– Bologna – Lazio

– Frosinone – Juventus

– Genoa – Napoli

– Inter – Monza

– Parma – Cagliari

– Roma – Fiorentina

– Torino – Milan

– Udinese – Como

– Venezia – Lecce

2ª giornata (30 agosto 2026)

– Atalanta – Bologna

– Cagliari – Inter

– Fiorentina – Frosinone

– Juventus – Parma

– Lazio – Genoa

– Lecce – Roma

– Milan – Venezia

– Monza – Udinese

– Napoli – Como

– Sassuolo – Torino

3ª giornata (6 settembre 2026)

– Bologna – Sassuolo

– Cagliari – Lecce

– Fiorentina – Torino

– Frosinone – Venezia

– Genoa – Como

– Inter – Napoli

– Juventus – Milan

– Parma – Monza

– Roma – Atalanta

– Udinese – Lazio

4ª giornata (13 settembre 2026)

– Atalanta – Cagliari

– Como – Parma

– Genoa – Frosinone

– Inter – Udinese

– Lazio – Milan

– Lecce – Monza

– Napoli – Bologna

– Sassuolo – Juventus

– Torino – Roma

– Venezia – Fiorentina

5ª giornata (20 settembre 2026)

– Bologna – Torino

– Fiorentina – Napoli

– Frosinone – Como

– Juventus – Atalanta

– Milan – Lecce

– Monza – Sassuolo

– Parma – Genoa

– Roma – Inter

– Udinese – Cagliari

– Venezia – Lazio

6ª giornata (11 ottobre 2026)

– Atalanta – Venezia

– Cagliari – Juventus

– Como – Roma

– Genoa – Fiorentina

– Inter – Parma

– Lazio – Monza

– Lecce – Bologna

– Napoli – Frosinone

– Sassuolo – Milan

– Torino – Udinese

7ª giornata (18 ottobre 2026)

– Bologna – Inter

– Fiorentina – Como

– Frosinone – Sassuolo

– Juventus – Lazio

– Milan – Atalanta

– Monza – Cagliari

– Parma – Torino

– Roma – Genoa

– Udinese – Lecce

– Venezia – Napoli

8ª giornata (25 ottobre 2026)

– Atalanta – Frosinone

– Cagliari – Bologna

– Como – Sassuolo

– Genoa – Venezia

– Inter – Fiorentina

– Lazio – Parma

– Lecce – Juventus

– Napoli – Roma

– Torino – Monza

– Udinese – Milan

9ª giornata (28 ottobre 2026)

– Fiorentina – Atalanta

– Frosinone – Lecce

– Genoa – Juventus

– Milan – Bologna

– Monza – Napoli

– Parma – Udinese

– Roma – Cagliari

– Sassuolo – Lazio

– Torino – Como

– Venezia – Inter

10ª giornata (1 novembre 2026)

– Atalanta – Parma

– Bologna – Monza

– Como – Venezia

– Frosinone – Torino

– Juventus – Napoli

– Lazio – Cagliari

– Lecce – Genoa

– Milan – Inter

– Sassuolo – Fiorentina

– Udinese – Roma

11ª giornata (8 novembre 2026)

– Cagliari – Frosinone

– Fiorentina – Juventus

– Genoa – Milan

– Inter – Como

– Monza – Atalanta

– Napoli – Lazio

– Parma – Bologna

– Roma – Sassuolo

– Torino – Lecce

– Venezia – Udinese

12ª giornata (22 novembre 2026)

– Atalanta – Inter

– Bologna – Udinese

– Como – Cagliari

– Juventus – Venezia

– Lazio – Lecce

– Milan – Frosinone

– Monza – Fiorentina

– Napoli – Torino

– Parma – Roma

– Sassuolo – Genoa

13ª giornata (29 novembre 2026)

– Cagliari – Milan

– Como – Juventus

– Frosinone – Parma

– Inter – Genoa

– Lecce – Atalanta

– Roma – Monza

– Sassuolo – Napoli

– Torino – Lazio

– Udinese – Fiorentina

– Venezia – Bologna

14ª giornata (6 dicembre2026)

– Bologna – Roma

– Fiorentina – Cagliari

– Frosinone – Inter

– Genoa – Torino

– Juventus – Udinese

– Lazio – Atalanta

– Milan – Parma

– Monza – Como

– Napoli – Lecce

– Venezia – Sassuolo

15ª giornata (13 dicembre 2026)

– Atalanta – Genoa

– Cagliari – Venezia

– Como – Bologna

– Inter – Torino

– Juventus – Monza

– Lazio – Roma

– Lecce – Sassuolo

– Napoli – Milan

– Parma – Fiorentina

– Udinese – Frosinone

16ª giornata (20 dicembre 2026)

– Atalanta – Napoli

– Fiorentina – Bologna

– Frosinone – Lazio

– Genoa – Udinese

– Lecce -Inter

– Milan – Como

– Roma – Juventus

– Sassuolo – Parma

– Torino – Cagliari

– Venezia – Monza

17ª giornata (3 gennaio)

– Bologna – Juventus

– Cagliari – Genoa

– Como – Lecce

– Fiorentina – Lazio

– Inter – Sassuolo

– Monza – Milan

– Parma – Napoli

– Roma – Frosinone

– Torino – Venezia

– Udinese – Atalanta

18ª giornata (6 gennaio 2027)

– Atalanta – Como

– Frosinone – Bologna

– Genoa – Monza

– Juventus – Torino

– Lazio – Inter

– Lecce – Parma

– Milan – Fiorentina

– Napoli – Cagliari

– Sassuolo – Udinese

– Venezia – Roma

19ª giornata (10 gennaio 2027)

– Bologna – Genoa

– Cagliari – Sassuolo

– Como – Lazio

– Fiorentina – Lecce

– Inter – Juventus

– Monza – Frosinone

– Parma – Venezia

– Roma – Milan

– Torino – Atalanta

– Udinese – Napoli

20ª giornata (17 gennaio 2027)

– Atalanta – Roma

– Cagliari – Como

– Juventus – Genoa

– Lazio – Bologna

– Lecce – Udinese

– Milan – Torino

– Napoli – Fiorentina

– Parma – Inter

– Sassuolo – Monza

– Venezia – Frosinone

21ª giornata (24 gennaio 2026)

– Bologna – Atalanta

– Como – Napoli

– Fiorentina – Sassuolo

– Frosinone – Milan

– Genoa – Parma

– Inter – Venezia

– Juventus – Cagliari

– Lecce – Torino

– Monza – Lazio

– Roma – Udinese

22ª giornata (31 gennaio 2027)

– Atalanta – Fiorentina

– Cagliari – Parma

– Genoa – Lecce

– Lazio – Venezia

– Milan – Juventus

– Monza – Roma

– Napoli – Inter

– Sassuolo – Como

– Torino – Frosinone

– Udinese – Bologna

23ª giornata (7 febbraio 2027)

– Atalanta – Lazio

– Bologna – Milan

– Como – Monza

– Fiorentina -Udinese

– Inter – Cagliari

– Juventus – Sassuolo

– Lecce – Napoli

– Parma – Frosinone

– Roma – Torino

– Venezia – Genoa

24ª giornata (14 febbraio 2027)

– Bologna – Como

– Cagliari – Lazio

– Frosinone – Fiorentina

– Genoa – Atalanta

– Inter – Milan

– Monza – Lecce

– Napoli – Juventus

– Roma – Parma

– Torino – Sassuolo

– Udinese – Venezia

25ª giornata (21 febbraio 2027)

– Atalanta – Monza

– Como – Torino

– Fiorentina – Inter

– Juventus – Bologna

– Lazio – Napoli

– Lecce – Frosinone

– Milan – Genoa

– Sassuolo – Roma

– Udinese – Parma

– Venezia – Cagliari

26ª giornata (28 febbraio 2027)

– Bologna – Lecce

– Cagliari – Udinese

– Como – Milan

– Frosinone – Napoli

– Genoa – Lazio

– Inter – Atalanta

– Monza – Juventus

– Parma – Sassuolo

– Roma – Venezia

– Torino – Fiorentina

27ª giornata (7 marzo 2027)

– Atalanta – Torino

– Fiorentina – Venezia

– Juventus – Roma

– Lazio – Frosinone

– Lecce – Como

– Milan – Cagliari

– Monza – Genoa

– Napoli – Parma

– Sassuolo – Bologna

– Udinese – Inter

28ª giornata (14 marzo 2027)

– Bologna – Napoli

– Cagliari – Fiorentina

– Como – Udinese

– Frosinone – Monza

– Genoa – Roma

– Lazio – Juventus

– Milan – Sassuolo

– Parma – Lecce

– Torino – Inter

– Venezia – Atalanta

29ª giornata (21 marzo 2027)

– Atalanta – Milan

– Fiorentina – Genoa

– Inter – Frosinone

– Juventus – Como

– Monza – Bologna

– Napoli – Venezia

– Parma – Lazio

– Roma – Lecce

– Sassuolo – Cagliari

– Udinese – Torino

30ª giornata (4 aprile 2027)

– Cagliari – Napoli

– Como – Fiorentina

– Frosinone – Udinese

– Genoa – Inter

– Lecce – Lazio

– Milan – Monza

– Roma – Bologna

– Sassuolo – Atalanta

– Torino – Juventus

– Venezia – Parma

31ª giornata (11 aprile 2027)

– Bologna – Venezia

– Cagliari – Atalanta

– Fiorentina – Milan

– Frosinone – Genoa

– Inter – Roma

– Juventus – Lecce

– Lazio – Torino

– Napoli – Sassuolo

– Parma – Como

– Udinese – Monza

32ª giornata (18 aprile 2027)

– Atalanta – Udinese

– Bologna – Cagliari

– Como – Frosinone

– Fiorentina – Parma

– Milan – Napoli

– Monza – Inter

– Roma – Lazio

– Sassuolo – Lecce

– Torino – Genoa

– Venezia – Juventus

33ª giornata (25 aprile 2027)

– Cagliari – Monza

– Frosinone – Roma

– Genoa – Sassuolo

– Inter – Bologna

– Juventus – Fiorentina

– Lazio – Como

– Lecce – Milan

– Napoli – Udinese

– Parma – Atalanta

– Venezia – Torino

34ª giornata (2 maggio 2027)

– Atalanta – Juventus

– Bologna – Fiorentina

– Como – Inter

– Lecce – Cagliari

– Milan – Lazio

– Monza – Venezia

– Roma – Napoli

– Sassuolo – Frosinone

– Torino – Parma

– Udinese – Genoa

35ª giornata (9 maggio 2027)

– Fiorentina – Roma

– Frosinone – Atalanta

– Genoa – Cagliari

– Inter – Lecce

– Lazio – Sassuolo

– Napoli – Monza

– Parma – Milan

– Torino – Bologna

– Udinese – Juventus

– Venezia – Como

36ª giornata (16 maggio 2027)

– Bologna – Frosinone

– Cagliari – Torino

– Como – Atalanta

– Juventus – Inter

– Lazio – Udinese

– Lecce – Fiorentina

– Milan – Roma

– Monza – Parma

– Napoli – Genoa

– Sassuolo – Venezia

37ª giornata (23 maggio 2027)

– Atalanta – Lecce

– Fiorentina – Monza

– Frosinone – Cagliari

– Genoa – Bologna

– Inter – Lazio

– Parma – Juventus

– Roma – Como

– Torino – Napoli

– Udinese – Sassuolo

– Venezia – Milan

38ª giornata (30 maggio 2027)

– Bologna – Parma

– Cagliari – Roma

– Como – Genoa

– Juventus – Frosinone

– Lazio – Fiorentina

– Lecce – Venezia

– Milan – Udinese

– Monza – Torino

– Napoli – Atalanta

– Sassuolo – Inter

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