Stilato il calendario completo del prossimo campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 che inizierà dal 22 agosto. Andiamo a vedere tutti i match delle 38 giornate che ci attenderanno, con i primi big match, i derby da non perdere, i turni infrasettimanali e la sosta per le nazionali. Calendario Serie A 26-27.
Calendario Serie A 26-27: si inizia il 22 agosto
E’ stato stilato il calendario completo delle 38 giornate che ci accompagneranno nella prossima stagione del campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 che aprirà i battenti il 22-23 agosto con una prima giornata che vede i campioni in carica dell’Inter esordire con la neopromossa Monza che è tornata nella massima serie dopo un anno di cadetteria. Tra i big match più interessanti segnaliamo Roma-Fiorentina e Torino-Milan.
Terza giornata di fuoco con Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta mentre per il primo derby importante dovremo attendere fino alla 10° giornata quando ci sarà la stracittadina tra Milan-Inter.
Il campionato si concluderà il 29-30 maggio 2027, e ci saranno due turni infrasettimanali: uno in programma mercoledì 28 ottobre 2026, il secondo mercoledì 6 gennaio 2027. La novità principale riguarderà la pausa per le nazionali; nel mese di settembre ci sarà una maxi-sosta dal 27 settembre al 4 ottobre: più corti gli altri due stop in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027.
Le 38 giornate del campionato di calcio italiano
1ª giornata (22/23 agosto 2026)
– Atalanta- – Sassuolo
– Bologna – Lazio
– Frosinone – Juventus
– Genoa – Napoli
– Inter – Monza
– Parma – Cagliari
– Roma – Fiorentina
– Torino – Milan
– Udinese – Como
– Venezia – Lecce
2ª giornata (30 agosto 2026)
– Atalanta – Bologna
– Cagliari – Inter
– Fiorentina – Frosinone
– Juventus – Parma
– Lazio – Genoa
– Lecce – Roma
– Milan – Venezia
– Monza – Udinese
– Napoli – Como
– Sassuolo – Torino
3ª giornata (6 settembre 2026)
– Bologna – Sassuolo
– Cagliari – Lecce
– Fiorentina – Torino
– Frosinone – Venezia
– Genoa – Como
– Inter – Napoli
– Juventus – Milan
– Parma – Monza
– Roma – Atalanta
– Udinese – Lazio
4ª giornata (13 settembre 2026)
– Atalanta – Cagliari
– Como – Parma
– Genoa – Frosinone
– Inter – Udinese
– Lazio – Milan
– Lecce – Monza
– Napoli – Bologna
– Sassuolo – Juventus
– Torino – Roma
– Venezia – Fiorentina
5ª giornata (20 settembre 2026)
– Bologna – Torino
– Fiorentina – Napoli
– Frosinone – Como
– Juventus – Atalanta
– Milan – Lecce
– Monza – Sassuolo
– Parma – Genoa
– Roma – Inter
– Udinese – Cagliari
– Venezia – Lazio
6ª giornata (11 ottobre 2026)
– Atalanta – Venezia
– Cagliari – Juventus
– Como – Roma
– Genoa – Fiorentina
– Inter – Parma
– Lazio – Monza
– Lecce – Bologna
– Napoli – Frosinone
– Sassuolo – Milan
– Torino – Udinese
7ª giornata (18 ottobre 2026)
– Bologna – Inter
– Fiorentina – Como
– Frosinone – Sassuolo
– Juventus – Lazio
– Milan – Atalanta
– Monza – Cagliari
– Parma – Torino
– Roma – Genoa
– Udinese – Lecce
– Venezia – Napoli
8ª giornata (25 ottobre 2026)
– Atalanta – Frosinone
– Cagliari – Bologna
– Como – Sassuolo
– Genoa – Venezia
– Inter – Fiorentina
– Lazio – Parma
– Lecce – Juventus
– Napoli – Roma
– Torino – Monza
– Udinese – Milan
9ª giornata (28 ottobre 2026)
– Fiorentina – Atalanta
– Frosinone – Lecce
– Genoa – Juventus
– Milan – Bologna
– Monza – Napoli
– Parma – Udinese
– Roma – Cagliari
– Sassuolo – Lazio
– Torino – Como
– Venezia – Inter
10ª giornata (1 novembre 2026)
– Atalanta – Parma
– Bologna – Monza
– Como – Venezia
– Frosinone – Torino
– Juventus – Napoli
– Lazio – Cagliari
– Lecce – Genoa
– Milan – Inter
– Sassuolo – Fiorentina
– Udinese – Roma
11ª giornata (8 novembre 2026)
– Cagliari – Frosinone
– Fiorentina – Juventus
– Genoa – Milan
– Inter – Como
– Monza – Atalanta
– Napoli – Lazio
– Parma – Bologna
– Roma – Sassuolo
– Torino – Lecce
– Venezia – Udinese
12ª giornata (22 novembre 2026)
– Atalanta – Inter
– Bologna – Udinese
– Como – Cagliari
– Juventus – Venezia
– Lazio – Lecce
– Milan – Frosinone
– Monza – Fiorentina
– Napoli – Torino
– Parma – Roma
– Sassuolo – Genoa
13ª giornata (29 novembre 2026)
– Cagliari – Milan
– Como – Juventus
– Frosinone – Parma
– Inter – Genoa
– Lecce – Atalanta
– Roma – Monza
– Sassuolo – Napoli
– Torino – Lazio
– Udinese – Fiorentina
– Venezia – Bologna
14ª giornata (6 dicembre2026)
– Bologna – Roma
– Fiorentina – Cagliari
– Frosinone – Inter
– Genoa – Torino
– Juventus – Udinese
– Lazio – Atalanta
– Milan – Parma
– Monza – Como
– Napoli – Lecce
– Venezia – Sassuolo
15ª giornata (13 dicembre 2026)
– Atalanta – Genoa
– Cagliari – Venezia
– Como – Bologna
– Inter – Torino
– Juventus – Monza
– Lazio – Roma
– Lecce – Sassuolo
– Napoli – Milan
– Parma – Fiorentina
– Udinese – Frosinone
16ª giornata (20 dicembre 2026)
– Atalanta – Napoli
– Fiorentina – Bologna
– Frosinone – Lazio
– Genoa – Udinese
– Lecce -Inter
– Milan – Como
– Roma – Juventus
– Sassuolo – Parma
– Torino – Cagliari
– Venezia – Monza
17ª giornata (3 gennaio)
– Bologna – Juventus
– Cagliari – Genoa
– Como – Lecce
– Fiorentina – Lazio
– Inter – Sassuolo
– Monza – Milan
– Parma – Napoli
– Roma – Frosinone
– Torino – Venezia
– Udinese – Atalanta
18ª giornata (6 gennaio 2027)
– Atalanta – Como
– Frosinone – Bologna
– Genoa – Monza
– Juventus – Torino
– Lazio – Inter
– Lecce – Parma
– Milan – Fiorentina
– Napoli – Cagliari
– Sassuolo – Udinese
– Venezia – Roma
19ª giornata (10 gennaio 2027)
– Bologna – Genoa
– Cagliari – Sassuolo
– Como – Lazio
– Fiorentina – Lecce
– Inter – Juventus
– Monza – Frosinone
– Parma – Venezia
– Roma – Milan
– Torino – Atalanta
– Udinese – Napoli
20ª giornata (17 gennaio 2027)
– Atalanta – Roma
– Cagliari – Como
– Juventus – Genoa
– Lazio – Bologna
– Lecce – Udinese
– Milan – Torino
– Napoli – Fiorentina
– Parma – Inter
– Sassuolo – Monza
– Venezia – Frosinone
21ª giornata (24 gennaio 2026)
– Bologna – Atalanta
– Como – Napoli
– Fiorentina – Sassuolo
– Frosinone – Milan
– Genoa – Parma
– Inter – Venezia
– Juventus – Cagliari
– Lecce – Torino
– Monza – Lazio
– Roma – Udinese
22ª giornata (31 gennaio 2027)
– Atalanta – Fiorentina
– Cagliari – Parma
– Genoa – Lecce
– Lazio – Venezia
– Milan – Juventus
– Monza – Roma
– Napoli – Inter
– Sassuolo – Como
– Torino – Frosinone
– Udinese – Bologna
23ª giornata (7 febbraio 2027)
– Atalanta – Lazio
– Bologna – Milan
– Como – Monza
– Fiorentina -Udinese
– Inter – Cagliari
– Juventus – Sassuolo
– Lecce – Napoli
– Parma – Frosinone
– Roma – Torino
– Venezia – Genoa
24ª giornata (14 febbraio 2027)
– Bologna – Como
– Cagliari – Lazio
– Frosinone – Fiorentina
– Genoa – Atalanta
– Inter – Milan
– Monza – Lecce
– Napoli – Juventus
– Roma – Parma
– Torino – Sassuolo
– Udinese – Venezia
25ª giornata (21 febbraio 2027)
– Atalanta – Monza
– Como – Torino
– Fiorentina – Inter
– Juventus – Bologna
– Lazio – Napoli
– Lecce – Frosinone
– Milan – Genoa
– Sassuolo – Roma
– Udinese – Parma
– Venezia – Cagliari
26ª giornata (28 febbraio 2027)
– Bologna – Lecce
– Cagliari – Udinese
– Como – Milan
– Frosinone – Napoli
– Genoa – Lazio
– Inter – Atalanta
– Monza – Juventus
– Parma – Sassuolo
– Roma – Venezia
– Torino – Fiorentina
27ª giornata (7 marzo 2027)
– Atalanta – Torino
– Fiorentina – Venezia
– Juventus – Roma
– Lazio – Frosinone
– Lecce – Como
– Milan – Cagliari
– Monza – Genoa
– Napoli – Parma
– Sassuolo – Bologna
– Udinese – Inter
28ª giornata (14 marzo 2027)
– Bologna – Napoli
– Cagliari – Fiorentina
– Como – Udinese
– Frosinone – Monza
– Genoa – Roma
– Lazio – Juventus
– Milan – Sassuolo
– Parma – Lecce
– Torino – Inter
– Venezia – Atalanta
29ª giornata (21 marzo 2027)
– Atalanta – Milan
– Fiorentina – Genoa
– Inter – Frosinone
– Juventus – Como
– Monza – Bologna
– Napoli – Venezia
– Parma – Lazio
– Roma – Lecce
– Sassuolo – Cagliari
– Udinese – Torino
30ª giornata (4 aprile 2027)
– Cagliari – Napoli
– Como – Fiorentina
– Frosinone – Udinese
– Genoa – Inter
– Lecce – Lazio
– Milan – Monza
– Roma – Bologna
– Sassuolo – Atalanta
– Torino – Juventus
– Venezia – Parma
31ª giornata (11 aprile 2027)
– Bologna – Venezia
– Cagliari – Atalanta
– Fiorentina – Milan
– Frosinone – Genoa
– Inter – Roma
– Juventus – Lecce
– Lazio – Torino
– Napoli – Sassuolo
– Parma – Como
– Udinese – Monza
32ª giornata (18 aprile 2027)
– Atalanta – Udinese
– Bologna – Cagliari
– Como – Frosinone
– Fiorentina – Parma
– Milan – Napoli
– Monza – Inter
– Roma – Lazio
– Sassuolo – Lecce
– Torino – Genoa
– Venezia – Juventus
33ª giornata (25 aprile 2027)
– Cagliari – Monza
– Frosinone – Roma
– Genoa – Sassuolo
– Inter – Bologna
– Juventus – Fiorentina
– Lazio – Como
– Lecce – Milan
– Napoli – Udinese
– Parma – Atalanta
– Venezia – Torino
34ª giornata (2 maggio 2027)
– Atalanta – Juventus
– Bologna – Fiorentina
– Como – Inter
– Lecce – Cagliari
– Milan – Lazio
– Monza – Venezia
– Roma – Napoli
– Sassuolo – Frosinone
– Torino – Parma
– Udinese – Genoa
35ª giornata (9 maggio 2027)
– Fiorentina – Roma
– Frosinone – Atalanta
– Genoa – Cagliari
– Inter – Lecce
– Lazio – Sassuolo
– Napoli – Monza
– Parma – Milan
– Torino – Bologna
– Udinese – Juventus
– Venezia – Como
36ª giornata (16 maggio 2027)
– Bologna – Frosinone
– Cagliari – Torino
– Como – Atalanta
– Juventus – Inter
– Lazio – Udinese
– Lecce – Fiorentina
– Milan – Roma
– Monza – Parma
– Napoli – Genoa
– Sassuolo – Venezia
37ª giornata (23 maggio 2027)
– Atalanta – Lecce
– Fiorentina – Monza
– Frosinone – Cagliari
– Genoa – Bologna
– Inter – Lazio
– Parma – Juventus
– Roma – Como
– Torino – Napoli
– Udinese – Sassuolo
– Venezia – Milan
38ª giornata (30 maggio 2027)
– Bologna – Parma
– Cagliari – Roma
– Como – Genoa
– Juventus – Frosinone
– Lazio – Fiorentina
– Lecce – Venezia
– Milan – Udinese
– Monza – Torino
– Napoli – Atalanta
– Sassuolo – Inter
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