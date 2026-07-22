Appena conclusi i mondiali di calcio con la vittoria della Spagna, è subito tempo di tornare a parlare di club nelle settimane che ci mancano da qui all’inizio dei principali campionati europei come la Serie A. Dopo aver visto il calendario, vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per lo scudetto, con calciomercato ancora nel vivo che potrà cambiare le forze in campo, Quote Antepost Serie A 26-27.

Quote Antepost Serie A 26-27: inter favorita per il bis

Manca ancora molto all’inizio del campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 prenderà il via solo dal 22 agosto, e c’è ancora tutto il calciomercato che potrebbe cambiare un pò gli equilibri in campo, ma i bookmakers vedono sempre l’Inter @1.80 favorita per il bis dopo la vittoria scudetto dello scorso anno sul Napoli @6.00 che si presenta da prima avversaria dei nerazzurri anche quest’anno, ma non ci sarà più Antonio Conte in panchina.

La Juventus e il Milan sono appaiate @7.50 di quota, e sia i bianconeri che i rossoneri sono chiamati a riprendersi dopo la scorsa stagione altamente deludente, specialmente per il Milan che ha vissuto una vera e propria rivoluzione, anche a livello dirigenziale. In seconda fascia troviamo anche la Roma @9.00 e poi arriva il Como @33.00, grande sorpresa della passata stagione dove la squadra di Fabregas si è spinta fino alla qualificazione in Champions League. Più difficile lo scudetto alla Dea, con l’Atalanta che si gioca @75 volte la posta.

Il format della stagione 2026-27 di Serie A

Nessuna novità di rilievo rispetto alla stagione precedente per la Serie A. Le squadre ai nastri di partenza sono venti, che si affrontano per complessive 38 giornate di campionato, formate in modo asimmetrico e asincrono: ogni turno è diverso dall’altro e non c’è corrispondenza tra gli avversari affrontati all’andata rispetto a quelli affrontati al ritorno.

La squadra che totalizza più punti conquista il titolo di campione d’Italia, in caso di parità al vertice si disputa uno spareggio Scudetto. Le prime quattro guadagnano il pass UEFA Champions League, la quinta conquista il diritto a disputare l’Europa League, la sesta la Conference League. Se la vincente della Coppa Italia chiude tra le prime cinque, anche la sesta disputa l’Europa League mentre la settima gioca la Conference.

Calendario: si inizia il 22 agosto. I big match dell’anno

L’onore di aprire le danze, come da tradizione spetta ai campioni in carica: per l’Inter debutto sabato 22 agosto alle 18:30 contro il Monza. In campo allo stesso orario Udinese e Como. In serata, alle 20:45, tocca a Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domenica 23 agosto altre quattro sfide: alle 18:30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì 24 i posticipi: alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.

I primi big match sono in programma nel terzo turno (4-7 settembre): Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta. Molto interessante anche la decima giornata, in programma il primo novembre, con Milan-Inter e Juventus-Napoli.

Il derby Lazio-Roma alla 15esima giornata, in programma il 13 dicembre, quello della Mole tra Juventus e Torino alla 18esima, il 6 gennaio. Il derby d’Italia tra Inter e Juventus nel turno successivo, all’ultima di andata.

Le sfide da non perdere nel girone di ritorno sono Napoli-Inter e Milan-Juventus, alla 22esima giornata, mentre alla 24esima ci sono Inter-Milan e Napoli-Juventus. Alla 26esima c’è Como-Milan, alla 27esima Juventus-Roma, alla 30esima Torino-Juventus alla 31esima Inter-Roma, alla 32esima Milan-Napoli e Roma-Lazio. Interessanti anche Juventus-Inter alla 36esima giornata e Inter-Lazio alla 37esima.

L’ultima giornata è prevista per domenica 30 maggio. Questi gli abbinamenti delle partite: Bologna-Parma, Cagliari-Roma, Como-Genoa, Juventus-Frosinone, Lazio-Fiorentina, Lecce-Venezia, Milan-Udinese, Monza-Torino, Napoli-Atalanta e Sassuolo-Inter.

Dopo i primi cinque turni, dal 22-24 agosto al 18-20 settembre, la prima sosta a fine settembre per le prime quattro sfide di UEFA Nations League. Ritorno in campo previsto per l’11 ottobre (sesta giornata), mentre il 28 ottobre è in programma il primo dei due turni infrasettimanali (nona giornata).

Dopo l’11esimo turno (8 novembre) altra sosta per gli impegni delle Nazionali. Il 22 novembre c’è il 12esimo turno, quindi altre quattro giornate prima di Natale, la sosta del 27 dicembre, il 17esimo turno in programma il 3 gennaio (primo del 2027) e il 18esimo di scena il 6 gennaio, secondo e ultimo turno infrasettimanale della serie. Il girone d’andata si chiude il 10 gennaio con la 19esima giornata.

Ritmi incalzanti nel girone di ritorno. Tra il 17 gennaio e il 21 marzo il campionato non si ferma: dieci giornate in altrettanti fine settimana, prima della sosta del 28 marzo per la prima tornata delle qualificazioni a Euro 2028. Si torna in campo il 4 aprile col 30esimo turno, quindi altri otto weekend fino alla giornata conclusiva del campionato del 30 maggio.

Guida TV Calcio: dove vedere la Serie A 2026-2027?

Anche per la stagione 2026/27 DAZN si è assicurata il diritto a trasmettere via streaming tutte le partite del campionato previa abbonamento; cinque partite saranno diffuse in chiaro anche ai non abbonati.

Per ogni turno, inoltre, tre match saranno trasmessi anche da Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go, e via streaming da NOW.

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