Cala il sipario sul campionato di calcio italiano, la Serie A 2025-2026 con lo scudetto già in mano all’Inter che è favorita per lo scudetto anche il prossimo anno. Gli ultimi verdetti sulla retrocessione cessione e anche sull’accesa corsa alla Champions League, con un risultato storico del Como grazie al suicidio sportivo del Milan. Finale Serie A 2025-26.

Finale Serie A 2025-26: gli ultimi verdetti

L’ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A 2025-2026 regala un finale di stagione da batticuore, sovvertendo gerarchie che sembravano consolidate. La favola più bella è quella del Como, che travolge la Cremonese in trasferta e conquista una leggendaria e storica qualificazione in Champions League chiudendo al quarto posto. L’impresa lariana è resa possibile dal suicidio sportivo del Milan, che crolla clamorosamente in casa contro il Cagliari e scivola addirittura in quinta posizione, scavalcato anche dalla Roma (vittoriosa a Verona).

Spettacolare pareggio nel Derby della Mole, con il Torino che rimonta due reti alla Juventus, che chiude sesta e va in Europa League. In coda, il verdetto finale premia il Lecce: la vittoria di misura sul Genoa vale la permanenza in Serie A, condannando alla retrocessione in Serie B una Cremonese nervosa e autolesionista, che chiude la sua gara in 8 uomini.

Risultati 38° giornata e classifica finale

Cremonese 1 – 4 Como (35′ J. Rodríguez [Co], 50′ T. Douvikas [Co], 54′ rig. F. Bonazzoli [Cr], 73′ rig. L. Da Cunha [Co], 80′ L. Da Cunha [Co])

Verona 0 – 2 Roma (55′ D. Malen [R], 90’+2′ S. El Shaarawy [R])

Milan 1 – 2 Cagliari (1′ A. Saelemaekers [M], 19′ G. Borrelli [C], 56′ J. Rodríguez [C])

Torino 2 – 2 Juventus (23′ D. Vlahović [J], 53′ D. Vlahović [J], 59′ C. Casadei [T], 83′ C. Adams [T])

Lecce 1 – 0 Genoa (5′ L. Banda [L])

Napoli 1 – 0 Udinese (23′ R. Højlund [N])

Lazio 2 – 1 Pisa (22′ S. Moreo [P], 32′ F. Dele-Bashiru [L], 34′ Pedro [L])

Parma 1 – 0 Sassuolo (79′ M. Pellegrino [P])

Fiorentina 1 – 1 Atalanta (38′ R. Piccoli [F], 81′ aut. P. Comuzzo [A])

Bologna 3 – 3 Inter (21′ F. Dimarco [I], 24′ F. Bernardeschi [B], 41′ T. Pobega [B], 47′ aut. P. Zieliński [B], 63′ P. Esposito [I], 85′ A. Diouf [I])

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Inter – 87 (Campione d’Italia) Napoli – 76 (Qualificato in Champions League) Roma – 73 (Qualificata in Champions League) Como – 71 (Qualificato in Champions League) Milan – 70 (Qualificato in Europa League) Juventus – 69 (Qualificata in Europa League) Atalanta – 59 (Qualificata in Conference League) Bologna – 56 Lazio – 54 Udinese – 50 Sassuolo – 49 Torino – 45 Parma – 45 Cagliari – 43 Fiorentina – 42 Genoa – 41 Lecce – 38 Cremonese – 34 (Retrocesso in Serie B) Verona – 21 (Retrocesso in Serie B) Pisa – 18 (Retrocesso in Serie B)

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Vediamo anche il rendimento che abbiamo avuto con le free pick selezionate sulla Serie A nella stagione appena conclusa, che chiudiamo con un ottimo 14-7 che vale +5.23 unità di profitto.

FREE PICK SERIE A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

Juventus-Fiorentina: UNDER 3.0 @1.85✅

Roma-Lazio: UNDER 2.5 @1.91✅

Fiorentina-Atalanta: UNDER 3.0 @1.75✅

Quote Antepost prossimo anno: Inter ancora favorita

Andiamo a dare subito uno sguardo alle prime quote antepost per la vittoria dello scudetto per la prossima stagione di Serie A 2026-2027 e i campioni in carica dell’Inter sono nuovamente favoriti @2.25 per il successo di un altro tricolore. Segue il Napoli molto staccato @5.50, poi ci sono le due grandi deluse di questa stagione, Juventus e Milan che ripartiranno entrambe @6 volte la posta. In seconda fascia è più staccata la Roma @15 che si lascia alle spalle il sorprendente Como @25 e anche l’Atalanta @30 tra le outsider più interessanti per la prossima stagione.

Chi andrà in Champions League? Scontato un altro piazzamento dell’Inter @1.15 in top-4, ma poi segue la Juve @1.40 chiamata al riscatto, come il Milan @1.60 per il ritorno tra le big d’Europa dopo il suicidio sportivo all’ultima giornata contro il Cagliari. Chiude il quadro delle favorite secondo i book il Napoli @1.65, che ripartirà senza Conte in panchina, mentre la Roma @2.50 è meno quotata mentre si gioca @3.50 il ritorno dell’Atalanta in Champions dove quest’anno è andato il Como, e un altra top-4 il prossimo anno per i lariani è una possibilità quotata @5.

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