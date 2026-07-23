Le big del calcio italiano hanno iniziato i match di preparazione, le amichevoli estive che continueranno questo fine settimane e per tutto l’inizio di agosto, e proprio da questo weekend si inizia a fare sul serio per Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e gli altri top-team di Serie A. Amichevoli estive 2026.

Amichevoli estive 2026: si inizia a fare sul serio

Archiviato il Mondiale e in attesa dell’inizio della Serie A 2026/27, col calciomercato ancora nel suo pieno, le squadre di club tornano in campo per le prime amichevoli estive, e da questo fine settimana si inizia a fare sul serio con qualche test importante per le big del calcio italiano. Sabato toccherà a Juventus e Milan, impegnate contro Standard Liegi e Celtic, domenica ai campioni d’Italia dell’Inter contro il Karlsruher.

I match clou di Inter, Juve e Milan sono trasmessi da Sky (e in streaming su NOW) e da DAZN, quelli del Napoli in pay per view su Sky Primafila e DAZN.

La prima big a scendere in campo è stata la Juventus di Spalletti, che sabato scorso al St. Jakob Park ha pareggiato 0-0 con il Basilea in un test più di gambe che di emozioni. Domenica la Roma di Gasperini ha travolto 6-0 la sua Primavera a Trigoria, lunedì la Lazio di Gattuso ha piegato 3-1 in rimonta la formazione giovanile con la doppietta di Artistico, mentre l’Atalanta aveva aperto le danze battendo 2-1 l’Under 23.

Mercoledì è toccato al Napoli, che a Dimaro ha perso contro l’Arezzo 1-3 nel primo test del ritiro (nel giorno dell’arrivo del presidente De Laurentiis in Val di Sole) e all’Inter, che a Donaueschingen ha battuto 16-0 i dilettanti tedeschi dell’SV Aasen schierando una formazione sperimentale ricca di giovani (5 reti per Esposito e tripletta di Topalovic). Oggi ultimo antipasto in casa Roma, con il test a porte chiuse contro il Trastevere a Trigoria.

I prossimi impegni dei campioni d’Italia: le amichevoli dell’Inter

I campioni d’Italia guidati da Chivu lavorano fino a sabato in Germania, poi per l’Inter quattro test di altissimo livello tra Karlsruhe, Hong Kong e la tournée con le altre italiane:

Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher-Inter (Sky, DAZN)

Sabato 1° agosto, ore 13:30: Manchester City-Inter, Asahi Super Dry Trophy a Hong Kong (Sky, DAZN)

Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter (Sky, DAZN)

Sabato 8 agosto, ore 13:00: Juventus-Inter (Sky, DAZN)

Juventus: altri sette test per i bianconeri

Il calendario più fitto è quello bianconero: dopo il pari di Basilea restano sei uscite alla Juventus , con chiusura nella tradizionale sfida in famiglia:

Sabato 25 luglio, ore 20:00: Standard Liegi-Juventus (Sky, DAZN)

Venerdì 31 luglio, ore 18:00: Juventus-Nizza (Sky, DAZN)

Mercoledì 5 agosto: Chelsea-Juventus (Sky, DAZN)

Sabato 8 agosto, ore 13:00: Juventus-Inter (Sky, DAZN)

Martedì 11 agosto: Juventus-Palermo

Lunedì 17 agosto: Juventus-Juventus Next Gen, allo Stadium

Milan: poche partite ma importanti

Il Milan di Ruben Amorim, al lavoro a Milanello dal 12 luglio, ha preferito la qualità alla quantità: quattro amichevoli, tutte contro avversarie di primissima fascia:

Sabato 25 luglio, ore 16:00: Celtic-Milan, a Glasgow (Sky, DAZN)

Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter (Sky, DAZN)

Sabato 8 agosto: Chelsea-Milan (Sky, DAZN)

Sabato 15 agosto: Milan-Manchester United (Sky, DAZN)

Napoli tra Dimaro e test internazionali

Dopo l’esordio amaro con l’Arezzo, gli azzurri del Napoli restano a Dimaro fino al 27 luglio, poi il trasferimento a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione e i test internazionali.

Domenica 26 luglio: Napoli-Carrarese, a Dimaro

Mercoledì 5 agosto: Napoli-Osasuna, a Castel di Sangro

Sabato 8 agosto: Napoli-Celta Vigo, a Castel di Sangro

Mercoledì 12 agosto: Napoli-Aris Salonicco, a Castel di Sangro

Roma in Tour in Galles, poi gran finale a Dortmund

Dopo i test romani, dal 31 luglio la Roma vola in Galles per la seconda fase, con chiusura di lusso al Signal Iduna Park:

Domenica 26 luglio: Roma-Cannes, a Trigoria

Sabato 1° agosto: Cardiff City-Roma

Martedì 4 agosto: Newport County-Roma

Sabato 8 agosto: Brighton-Roma

Sabato 15 agosto: Borussia Dortmund-Roma

Le altre: gli impegni estivi di Lazio ed Atalanta

La Lazio prosegue con un precampionato tutto casalingo tra Formello e i test con Flaminia (26 luglio), Avellino (1° agosto), Ascoli (2 agosto) e Ostiamare (5 agosto), prima della chiusura del 9 agosto in casa del Frosinone.

Calendario internazionale invece per l’Atalanta, che affronterà Feyenoord (2 agosto), Schalke (8 agosto) e Athletic Club (14 agosto), in vista dello spareggio di Conference League di fine mese.

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