Per la trentasettesima e penultima giocata di Serie A, questa sera 20 maggio 2024, si gioca il posticipo tra i padroni di casa del Bologna e la Juventus, che vale il terzo posto in campionato. Scommesse Serie A: Bologna-Juventus, pronostico e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna è stata la vera e propria rivelazione di questa stagione di Serie A. I ragazzi allenati dal tecnico Thiago Motta, hanno centrato incredibilmente un posto nella prossima Champions League e battendo stasera la Juventus, potrebbero centrare il terzo posto in campionato.

Per la Juventus invece, una prima parte di stagione giocata alla grande, con i bianconeri in lotta per vincere lo scudetto. Poi il calo fisico e la squadra che ha faticato molto nella seconda metà di campionatio, ma ha centrato un posto in Champions League la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Odgaard; . Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Paolo Montero.

Dove vederla in TV

Bologna – Juventus, sarà trasmessa in diretta su Dazn Lunedì 20 Maggio dalle ore 20.45.

Quote Scommesse per Bologna-Juventus

Pronostico Bologna-Juventus di Serie A

Ci aspettiamo una gara molto aperta, dove ci aspettiamo un goal almeno da entrambe le parti. Il nostro pronostico è Goal SI a quota 2.00 su Vincitu e Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0