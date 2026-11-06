La sfida più interessante dell’11° giornata di Serie A è il lunch match di domenica 8 novembre allo Stadio Maradona dove si affrontano il Napoli in crisi con Allegri che rischia la panchina, contro una Lazio di Gattuso strepitosa, e in testa alla classifica del campionato di calcio italiano. Pronostico Napoli-Lazio 8 novembre 2026.

Pronostico Napoli-Lazio 8 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Lazio match valido per la 11° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli (2N, 1P). Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, registrando la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria nella competizione.

Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4V, 2N, 4P); i partenopei non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla loro peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08.

La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila. La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A; l’ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne stagionali è stata l’Inter nel 2019/20. I biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione nella storia del massimo campionato a centrare questo traguardo per tre volte, dopo esserci già riusciti nelle stagioni 2002/03 e 2017/18. La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila.

Probabili Formazioni Napoli-Lazio

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Rrahmani, Marin R., Beukema; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Lazio?

Napoli-Lazio, domenica 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Napoli-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Statistiche, Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Napoli-Lazio

In questa stagione di Serie A, la Lazio ha effettuato solo 50 recuperi offensivi, un dato superiore soltanto a quello di Napoli (42), Parma (46) e Cagliari (48). Nonostante il minor numero di recuperi, il Napoli ha generato 10 tiri in seguito a queste situazioni, sei in più della Lazio, che con quattro conclusioni occupa l’ultimo posto in questa graduatoria.

Kevin De Bruyne, autore di quattro gol in questo campionato, punta a diventare il secondo centrocampista dopo Adrien Rabiot a raggiungere quota cinque reti sia in questa che nella passata stagione di Serie A; il giocatore ha segnato tre gol nelle ultime cinque presenze, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 18 nella competizione.

Gustav Isaksen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 gare nella competizione. L’attaccante della Lazio è a una sola rete dal suo record stagionale di centri in Serie A (cinque in 30 presenze nel 2025/26) e punta a segnare per tre presenze consecutive in campionato per la prima volta da una serie di quattro partite registrata tra maggio e giugno 2023 con il Midtjylland.

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