La partita che ci interessa maggiormente per le scommesse sull’11° giornata di Serie A è quella di Marassi, domenica, con Genoa-Milan su cui si concentra il top pronostico di questo fine settimana per quanto riguarda il campionato di calcio italiano. Pronostico Genoa-Milan 8 novembre 2026.

Pronostico Genoa-Milan 8 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Milan match valido per la 11° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (6V, 4N). Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.

Il Genoa ha vinto tre delle prime sei partite casalinghe in questo campionato (1N, 2P); i rossoblù non ottengono quattro successi nelle prime sette gare interne di Serie A dalla stagione 2015/16, quando in panchina sedeva Gian Piero Gasperini.

Il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l’unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.

Probabili Formazioni Genoa-Milan

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara S.; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos G. All. Amorim.

Guida TV Calcio: dove vedere Genoa-Milan?

Genoa-Milan, domenica 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Milan

Il Milan di Rúben Amorim ha segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l’ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti. Il Genoa ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, un dato che lo accomuna a Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma e che è inferiore solo a quello dello stesso Milan (cinque). In generale il Genoa ha segnato solo 10 gol, ma ben 7 di questi sono arrivati da match casalinghi. Il Milan arriva da 2 partite ad alto punteggio e nelle sfide con in campo i rossoneri assistiamo a 3.3 gol totali di media. Giochiamo la somma gol asiatica, in caso di soli 2 gol avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata, mentre incasseremo la quota completa in caso di 3+ gol (ovviamente in un match da 0 o 1 gol soltanto pagheremo l’intera puntata).

PRONOSTICO: OVER 2.25 SOMMA GOL ASIATICA @1.85

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Genoa-Milan

Stephan El Shaarawy, 83 presenze e 21 gol con la maglia del Milan in campionato, ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A; qualora dovesse partecipare a un gol anche nella prossima gara, diventerebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano a riuscirci per tre partite consecutive con la maglia del Genoa dal 2004/05, dopo Domenico Criscito nel 2021 (34 anni e 269 giorni).

Diego Moreira ha partecipato a sette gol (quattro reti e tre assist) nelle sue prime sei presenze in Serie A con il Milan; dal 2004/05, nessun giocatore ha fatto meglio nelle sue prime sei gare con i rossoneri in campionato, eguagliando il record di Mario Balotelli (sette nel 2013) – anche dopo la settima partita nessuno è andato oltre le sette partecipazioni attive finora.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–10-1, -4.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

Milan-Inter: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05❌

Juventus-Napoli: GOL SI @1.76❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.