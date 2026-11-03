Pronostici Serie A: risultati 10° giornata. Primo ko Inter e la Roma si avvicina nelle quote scudetto. Allegri rischia a Napoli

Risultati Serie A Giornata 10
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3 Novembre 2026

Un altro ko del Napoli nel big match con la Juventus fa respirare Spalletti e lascia in crisi Allegri. Primo ko in campionato anche dell’Inter che perde il derby col Milan, con la Roma si avvicina nelle quote antepost per lo scudetto, e occhio alla Lazio che non smette di vincere e nel prossimo turno sarà impegnata nel big match a Napoli. Risultati Serie A Giornata 10.

Risultati Serie A Giornata 10 e classifica campionato italiano

La 10° giornata di Serie A ridisegna la parte alta della classifica dopo alcuni verdetti pesanti: il Milan si prende il derby e condanna l’Inter alla prima sconfitta stagionale, la Lazio ne approfitta battendo in rimonta il Cagliari e si ritrova capolista solitaria, per la prima volta in questo campionato, con 28 punti che valgono la miglior partenza della sua storia dopo dieci giornate. 

Alle loro spalle la Roma cala il pokerissimo a Udine e conferma il miglior attacco del torneo da imbattuta, il Como infila la quarta vittoria consecutiva e il Frosinone, sesto, continua a sognare l’Europa. Risposte importanti anche più in basso: la Juventus ritrova il successo nello scontro con il Napoli, il Bologna centra la terza vittoria di fila e il Genoa di De Rossi completa la sua risalita. Ecco risultati, marcatori, classifica e le cronache delle otto partite già giocate, in ordine cronologico.

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Squadra Punti
Lazio 28
Inter 25
Roma 24
Como 23
Milan 21
Frosinone 20
Juventus 17
Napoli 14
Bologna 14
Torino 13
Genoa 13
Cagliari 13
Atalanta 11
Lecce 9
Parma 8
Fiorentina 8
Sassuolo 8
Monza 7
Udinese 5
Venezia 3

Quote Scudetto: il primo ko dell’Inter avvicina la Roma

Arriva la prima sconfitta in campionato per l’Inter, battuta nettamente per 3-1 nel derby contro il Milan che lascia la vetta alla Lazio, prima in solitaria dopo ben 16 anni. Tuttavia, i nerazzurri restano favoriti per lo Scudetto a 1,70 su Sisal, quota però in salita rispetto l’1,30 dell’ultimo turno, con la Roma, autoritaria a Udine, prima rivale a 5,00 per gli esperti di Betpassion. 

Il derby vinto rilancia i rossoneri, ora sul podio a 9,00 al pari del Como, vincente di misura contro il Venezia, con la quota della Lazio di Gattuso ancora in discesa – a 10,00 – dimezzata in una sola settimana. La vittoria della Juventus nel big-match dello Stadium contro il Napoli non convince i bookmaker, con i bianconeri lontani a quota 30,00 mentre la rimonta dei partenopei sale vertiginosamente a 66 volte la posta.

Risultati Serie A Giornata 10

Risultati Serie A Giornata 10

Capocannoniere: Varela segna ancora. Malen rimane favorito

Con il goal del momentaneo 0-1 del suo Monza, a Bologna, Gustavo Varela resta solo in vetta alla classifica marcatori con nove centri. Ma risponde, poche ore dopo, Donyell Malen a Udine, che rimane in scia, a otto, e aggancia Antonio Raimondo, rimasto a digiuno in questa giornata. Numeri che muovono le pedine nella lavagna dei bookmaker: il portoghese scende infatti da 10,00 a 7,00, su Betflag e Better, per il trono dei bomber, superando proprio il centravanti del Frosinone (che sale da 7,00 a 8,00) e diventa la prima alternativa, in quota, al dominio dell’olandese della Roma, in vetta a 2,00 contro il 2,40 della settimana scorsa. 

Fermo per infortunio, Lautaro Martinez paga ancora dazio ai betting analyst e passa da 9,00 a 10,00, appaiato al compagno di squadra Marcus Thuram e all’atalantino Nikola Krstovic. Più indietro, a 15,00, Anastasios Douvikas, anche lui rimasto a secco ma in netto vantaggio sulla coppia formata da Rasmus Hojlund e Nico Paz (35,00) e su Gonçalo Ramos, a 50,00 volte la posta.

Napoli in crisi: continua a tremare la panchina di Allegri

La 5° panchina di Serie A è saltata con l’Udinese che riparte da Zanetti, e rischia forte anche Aquilani dopo un altro ko in casa, nel posticipo contro la Fiorentina. I riflettori sono però puntati sui partenopei. Quattordici punti dopo dieci giornate, con il quarto posto già lontano nove lunghezze. Sono i numeri horror del Napoli, che nello scontro diretto contro la Juventus ha raccolto la quarta sconfitta in campionato. Un ko che mette ancora più a rischio la panchina di Massimiliano Allegri, tanto che si pensa già ai possibili sostituti. 

In particolare, secondo i betting analyst di Goldbet e Better prende quota l’ipotesi Stefano Pioli, proposto a 3,75 come nuovo tecnico dei partenopei. L’ex tecnico di Inter, Milan e Fiorentina, tra le altre, appare in netto vantaggio sulle altre alternative, con Vincenzo Montella, fresco di esonero dalla Turchia, in lavagna a 8,00 e l’ipotesi del ritorno di Antonio Conte a quota 10,00.

Top 4: Milan e Juve si rilanciano, il Napoli perde terreno anche qui

Tornano a vincere Milan e Juventus, protagoniste dell’ultima giornata di Serie A nei big match contro Inter e Napoli. Vittorie che rilanciano le squadre di Ruben Amorim e Luciano Spalletti nella corsa alla prossima Champions League: ne sono convinti i bookmaker che offrono i rossoneri in top-4 a 2,25 su Sisal e Snai, in discesa rispetto al 2,30 successivo al pesante ko interno contro il Bologna. Guadagnano ancora di più i bianconeri che passano da 2,75 a 2,50. Come contrappasso inevitabile, perdono invece terreno i partenopei, saliti da 3,10 a 4,00, con il quarto posto lontano nove punti. La sconfitta nel derby non costa nulla, in lavagna, ai campioni d’Italia, ancora non quotati. 

In “pole”, a 1,08, si conferma la Roma dopo il 2-5 di Udine. In scia resta il Como, a 1,40, grazie all’1-0 del “Sinigaglia” contro il Venezia. Più indietro, a 2,25, la capolista Lazio ora a +3 sui nerazzurri grazie al preziosissimo 2-1 dell’Olimpico contro il Cagliari.

Prossimo turno: 11° giornata di Serie A con Napoli-Lazio

Dal 6 al 8 novembre si gioca l’11° giornata di Serie A. Andiamo a vedere le sfide da non perdere. Si inizia subito con uno scontro salvezza come anticipo del venerdì in laguna, tra Venezia-Udinese. Sabato sono in programma 4 partite e la più interessante è quella della sera, alle ore 20:45 dallo Stadio Olimpico dove si gioca Roma-Sassuolo, con i giallorossi che hanno l’opportunità di fare altri 3 punti contro un Sassuolo in piena crisi.

Domenica si inizia con un lunch match da non perdere, si tratta infatti della partita più interessante di questo turno di campionato: Napoli-Lazio. Allegri si gioca tanto contro una squadra in forma come quella di Gattuso, capolista e ancora imbattuta in campionato. Le prime quote premiano comunque il fattore campo dei partenopei favoriti @2.10 mentre il successo della Lazio sale @3.10, col pareggio @3.60.

Nel pomeriggio alle ore 15:00 giocano Genoa-Milan e Monza-Atalanta, con anche la Dea che si gioca tanto e pure a Bergamo c’è aria di crisi e di cambio in panchina. Alle ore 18:00 altro big match con Inter-Como, derby lombardo in cui i nerazzurri sono chiamati a riscattare il ko della stracittadina di sabato scorso. Le quote 1X2 sono positive per la squadra di Chivu offerta @1.75, pareggio @4.00, come la quota per il Como vincente @4 volte la posta, ma attenzione a sottostimare la formazione di Fabregas.

Il turno sarà chiuso domenica sera allo Stadio Franchi di Firenze dove va in scena una classica rivalità del calcio italiano: Fiorentina-Juventus. Entrambe le squadre sono alla disperata ricerca di continuità, ognuna con i suoi obiettivi. Le prime quote parlano chiaro: bianconeri favoriti @2 per la vittoria in trasferta mentre i viola sono offerti @3.40, col pareggio @3.50.

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