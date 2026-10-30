Pronostico Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni, guida tv e scommesse 10° giornata Serie A del 02-11-2026

Pronostico Sassuolo-Fiorentina 2 novembre 2026
Pronostici Serie A
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30 Ottobre 2026

Il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 10° giornata di Serie A si gioca al Mapei Stadium dove il Sassuolo di Aquilani deve archiviare l’ultima brutta figuraccia contro la Lazio, e rimettersi in moto per trovare punti salvezza, quelli che cerca anche la Fiorentina. Pronostico Sassuolo-Fiorentina 2 novembre 2026.

Pronostico Sassuolo-Fiorentina 2 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Fiorentina match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nei 24 confronti totali disputati nella massima competizione tra le due compagini, regna un’assoluta parità con 9 vittorie della Fiorentina, 8 del Sassuolo e 7 pareggi complessivi. La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro i neroverdi (3 vittorie, 1 pareggio), ma l’ultimo match ufficiale disputato al MAPEI Stadium si è chiuso con un secco 3-1 a favore dei padroni di casa.

Nelle prime giornate di questo campionato, il Sassuolo viaggia con medie realizzative importanti (1.8 gol segnati a partita), ma mostra forti lacune difensive non avendo ancora chiuso una gara a porta inviolata. Nonostante questa verve offensiva i neroverdi stanno attraversando un periodo davvero negativo, con 3 sconfitte di fila che hanno fatto crollare la squadra al 15° posto con 8 punti.

Fiorentina che sta anche peggio visto che è al 18° posto (zona retrocessione) con 5 punti, anche se dopo una serie di 3 sconfitte consecutive i viola sono riusciti a sbloccarsi nell’ultimo turno infrasettimanale con un 2-2 al Franchi contro l’Atalanta, un risultato che non basta a risollevare questo pessimo avvio stagionale per la squadra di Vanoli, ma che serve a dare un pò di morale nello spogliatoio in vista di questo che è quasi uno scontro diretto per accumulare punti salvezza.

Pronostico Sassuolo-Fiorentina 2 novembre 2026

Pronostico Sassuolo-Fiorentina 2 novembre 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Idzes, Ćaleta-Car, Doig; Adžić, Matić, Bakola; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Ndour, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Fiorentina?

Il match tra Sassuolo e Fiorentina, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 18:30 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in diretta co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in formato Sky Sport 4K, mentre lo streaming sarà disponibile sulle rispettive applicazioni DAZN, Sky Go e NOW.

Migliori quote per Sassuolo-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Fiorentina
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.703.602.30
2.763.622.37
2.803.602.35
2.803.502.35
2.803.602.30

Le nostre scommesse su Sassuolo-Fiorentina

Reti quasi assicurate: I match tra queste due formazioni tendono storicamente allo spettacolo: il 67% delle sfide totali (16 su 24) è terminato con l’esito Over 2.5 (almeno tre gol complessivi a referto). Entrambe le formazioni hanno mostrato una buona facilità di manovra offensiva nell’ultimo periodo, avendo segnato 7 gol ciascuna nelle ultime 5 partite di campionato disputate. Il Sassuolo riscontra notevoli difficoltà nella gestione della fase difensiva, non essendo ancora riuscito a mantenere la porta inviolata in nessuna delle prime 9 giornate di questa Serie A.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.58

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Sassuolo-Fiorentina

Domenico Berardi si conferma l’anima tecnica della squadra neroverdi. Guida la fase offensiva per xG (Expected Goals) generati e tiri tentati verso lo specchio avversario.

Franco Mastantuono, gioiello dei viola, è il trascinatore assoluto del reparto avanzato. Con una media voto Opta di 7.06, guida la squadra per dribbling tentati sulla trequarti e grandi occasioni create.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌
Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅
Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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