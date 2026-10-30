Non solo il derby di Milano, tra i big match di questa interessante 10° giornata di Serie A c’è anche la sfida di Torino dove si intrecciano i destini i di Spalletti ed Allegri nello scontro tra Juventus e Napoli in programma alle ore 20:45 di domenica sera. Pronostico Juventus-Napoli 1 novembre 2026.

Pronostico Juventus-Napoli 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Napoli match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nei 160 precedenti totali disputati nella massima competizione, la tradizione premia la sponda bianconera con 72 vittorie complessive. Lo Stadium si conferma tradizionalmente un campo ostico per gli azzurri. Nei dati storici complessivi dei confronti diretti a Torino si contano 28 vittorie della Juventus, 16 del Napoli e 12 pareggi. Negli ultimi sei confronti di campionato si registra un perfetto equilibrio con tre vittorie per parte. L’ultimo precedente all’Allianz Stadium (gennaio 2026) ha visto la netta affermazione della Juventus per 3-0.

I bianconeri cercano riscatto immediato dopo un periodo difficile, caratterizzato dal recente KO per 2-0 subito a Marassi contro il Genoa e dalla pesante sconfitta casalinga contro la Lazio (0-3). La Juventus sta riscontrando problemi di concentrazione nei secondi tempi. Nelle ultime uscite ha concesso 6 degli 10 gol totali subiti proprio nella ripresa, in particolare nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

I partenopei arrivano con il morale alto dopo il netto successo esterno per 4-1 sul campo del Monza, che ha parzialmente riscattato il mezzo passo falso casalingo contro la Roma. Il Napoli di Antonio Conte ha un impatto devastante nei primi tempi: ha realizzato ben 11 dei suoi 20 gol complessivi nei primi 45 minuti di gioco, sbloccando la partita nel primo quarto d’ora in tre delle ultime quattro trasferte.

Probabili Formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Napoli?

Il big match tra Juventus e Napoli, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Juventus-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Napoli

Il Napoli viaggia a percentuali altissime, trasformando in rete il 15.2% dei tiri totali effettuati. La Juventus è decisamente meno cinica, fermandosi a un indice di conversione del 11.8%. Per il Napoli la vera criticità per la stabilità difensiva nel match contro la Juventus risiede a centrocampo. Il grave infortunio alla caviglia rimediato da Lobotka priva lo schermo davanti alla difesa del suo uomo d’ordine. Dietro la Juventus ha incassato 10 gol totali nelle prime 9 giornate di campionato (media di 1.11 a partita). L’attacco è in crisi e i bianconeri sono la miglior squadra da Under della Serie A ma per questo big match interno ci aspettiamo che la Juve segni almeno un gol, come potrà fare lo stesso Napoli. Entrambe le squadre sono andate a segno in 2 degli ultimi 3 scontri diretti.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Juventus-Napoli

Randal Kolo Muani è il punto di riferimento offensivo avanzato, leader della squadra per tiri totali tentati (21) e per indice di Expected Goals (1.52 xG) generati.

Con l’ottima prestazione di Monza Rasmus Hojlund è salito a quota 5 reti stagionali, confermandosi il bomber principe della squadra di Conte.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.