Pronostico Como-Venezia: quote, guida tv e scommesse gratis sulla 10° giornata di Serie A del 1 novembre 2026

Pronostico Como-Venezia 1 novembre 2026
Pronostici Serie A
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30 Ottobre 2026

Il Como vuole continuare a sognare in grande e domenica ospita il Venezia, squadra che naviga nelle retrovie con l’obiettivo della salvezza, al Sinigaglia per il lunch match valido per la 10° giornata di Serie A. Pronostico Como-Venezia 1 novembre 2026.

Pronostico Como-Venezia 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Venezia match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Gli ultimi incroci ufficiali tra le due formazioni risalgono ai campionati di Serie B, dove ha regnato un sostanziale equilibrio con sfide spesso decise da episodi e marcature nei minuti finali. Storicamente, nei confronti diretti disputati in riva al lago, il Como vanta un leggero bilancio a favore rispetto ai veneti, avendo collezionato più vittorie e mantenuto una media gol interna superiore a 1.2 reti a partita.

Como altalenante nelle ultime uscite (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte). Cerca tre punti interni fondamentali per staccarsi definitivamente dalla zona calda. Il Como sta costruendo la propria classifica soprattutto tra le mura amiche dello Stadio Sinigaglia, dove ha raccolto la maggior parte dei propri punti stagionali sfruttando il calore del pubblico di casa. La squadra di Cesc Fàbregas tende a subire molto nei primi tempi, avendo concesso ben 10 dei 16 gol totali nei primi 45 minuti di gioco. Il Como è una squadra che ama palleggiare e costruire (quinta in Serie A per passaggi riusciti nella trequarti avversaria), mentre il Venezia predilige le transizioni rapide ma fatica a capitalizzare: ha il secondo peggior rapporto del campionato tra tiri effettuati e gol fatti (7.3%).

Momento molto complicato per il Venezia (1 vittoria, 2 pareggi, 6 sconfitte), reduce dal KO casalingo per 2-0 contro l’Inter e a caccia di punti salvezza vitali. Il Venezia sta faticando particolarmente in fase realizzativa nelle partite disputate fuori casa, faticando a concretizzare la mole di gioco prodotta nei primi tempi.

Pronostico Como-Venezia 1 novembre 2026

Pronostico Como-Venezia 1 novembre 2026

Probabili Formazioni Como-Venezia

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

VENEZIA (4-2-3-1): Stanković; Candela, Altare, Svoboda, Idzes; Nicolussi Caviglia, Duncan; Oristanio, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Venezia?

Il match tra Como e Venezia, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Como-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Venezia
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.275.759.00
1.305.609.00
1.305.609.00
1.305.509.50
1.286.008.50

Le nostre scommesse su Como-Venezia

I lagunari subiscono moltissimo nei secondi tempi, in particolare nell’ultimo quarto d’ora di gioco (tra il 75′ e il 90′), parziale in cui hanno incassato il 35% delle reti complessive.

PRONOSTICO: COMO 2° TEMPO @1.65

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Como-Venezia

Il gioiello argentino Nico Paz è il motore creativo del Como. Registra la spaventosa media di 2.8 passaggi chiave a partitae ha già collezionato 3 assist, guidando la squadra anche nei dribbling riusciti (18).

Joel Pohjanpalo, l’idolo di casa ed MVP della scorsa Serie B ha firmato 3 dei 7 gol totali del Venezia in questo campionato. Rimane il punto di riferimento statico in area di rigore (1.45 Expected Goals totali).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌
Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅
Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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