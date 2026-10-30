Pronostico Udinese-Roma: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 10° giornata Serie A del 31 ottobre 2026

Pronostico Udinese-Roma 31 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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30 Ottobre 2026

La 10° giornata di Serie A inizia sabato 31 ottobre, Halloween, con la Roma che non deve avere paura nella trasferta in Friuli contro un Udinese che non riesce a vincere mentre i giallorossi si sono rilanciati. Pronostico Udinese-Roma 31 ottobre 2026.

Pronostico Udinese-Roma 31 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Roma match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime 22 sfide totali di campionato tra le due squadre, la Roma ha conquistato ben 17 vittorie, lasciando all’Udinese solo 3 successi e 2 pareggi. Nelle ultime 11 partite giocate in Friuli, l’equilibrio è leggermente maggiore ma pende comunque a favore degli ospiti: si contano 7 vittorie della Roma, 3 successi dell’Udinese e un solo pareggio.

Roma (3ª in classifica, 21 punti): È una delle sole tre squadre ancora imbattute in questa Serie A (6 vittoria, 3 pareggi). Insegue la coppia di testa Inter-Lazio distante solo 4 lunghezze. La Roma ha mostrato qualche calo di concentrazione nei secondi tempi, in cui ha concesso ben 6 degli 8 gol totali subiti finora in campionato.

Udinese (17ª in classifica, 5 punti): Momento complicato per i bianconeri (1 vittoria, 2 pareggi, 6 sconfitte), che si trovano appena fuori dalla zona retrocessione e hanno un disperato bisogno di punti per invertire la rotta. L’Udinese tende a colpire subito: ben 7 dei 9 gol complessivi segnati in questa stagione sono arrivati nei primi 45 minuti di gioco. Di contro, la squadra fatica a portarsi in vantaggio all’intervallo, non essendoci mai riuscita nelle ultime 8 uscite (6 pareggi e 2 sconfitte a fine primo tempo).

Pronostico Udinese-Roma 31 ottobre 2026

Pronostico Udinese-Roma 31 ottobre 2026

Probabili Formazioni Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwah; Bertola, Karlström, Chakvetadze, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Guida TV Calcio: dove vedere Udinese-Roma?

Il match tra Udinese e Roma, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Udinese-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Udinese-Roma
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.504.251.52
5.854.281.55
5.804.201.55
6.004.001.53
5.504.251.53

Le nostre scommesse su Udinese-Roma

La pericolosità offensiva della Roma di Gasperini è evidente: i giallorossi hanno segnato almeno 2 gol in 13 delle ultime 14 partite di campionato disputate. L’Udinese ha trovato la via del gol in tutte le ultime 5 partite casalinghe giocate contro la Roma in campionato, registrando una media esatta di 1.6 reti a partita in questo parziale.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.62

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Udinese-Roma

L’attaccante della Roma, Donyell Malen, è il miglior marcatore stagionale della sfida con 5 reti all’attivo.

Nei friulani, Enzo Ebosse è il giocatore con il maggior numero di passaggi riusciti (355), mentre l’esterno Hassane Kamara guida la squadra per contrasti effettuati (14) ed è il momentaneo capocannoniere interno con 2 gol.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌
Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅
Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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