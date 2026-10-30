Un Halloween spettacolare visto che sabato sera, dalle ore 20:45 allo Stadio San Siro va in scena il derby della Madonnina, la stracittadina milanese valida per la 10° giornata di Serie A che vedrà di fronte rossoneri e nerazzurri in un nuovo capitolo di questa rivalità. Pronostico Milan-Inter 31 ottobre 2026.

Pronostico Milan-Inter 31 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Inter match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha invertito il trend storico recente vincendo tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro l’Inter (con 1 pareggio), inclusi gli ultimi due derby consecutivi di campionato. Prima della recente striscia positiva del Milan, l’equilibrio era nettamente a favore dei nerazzurri, capaci di imporsi in 9 delle precedenti 16 sfide di campionato (con 4 pareggi e appena 3 successi rossoneri). Nel corso dell’ultimo anno solare e della passata stagione, i rossoneri sono rimasti imbattuti nei derby, ottenendo una vittoria per 1-0 nel marzo 2026 e una vittoria esterna per 1-0 nel novembre 2025.

I nerazzurri, primi in classifica a quota 25 punti a pari merito con la Lazio, stanno vivendo un momento d’oro: arrivano dal successo esterno contro il Venezia (2-0). L’Inter vanta una solidità difensiva impressionante nei primi tempi, avendo concesso solo 2 reti nei primi 45 minutidall’inizio del torneo. L’attacco dell’Inter è una macchina da gol costante, con ben 23 reti all’attivo nelle prime 9 giornate, contro le 17 del Milan. L’Inter porta più uomini pericolosi al tiro, trascinata da Nicolò Barella che guida la squadra con un indice di 1.81 xG personali.

I rossoneri occupano la quinta posizione con 18 punti e cercano il riscatto immediato davanti al proprio pubblico dopo il pesante KO interno per 4-2 subito contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Il Milan tende a uscire alla distanza nei secondi tempi, frazione in cui ha realizzato 11 dei suoi 17 gol complessivi in questo campionato. Il Milan si presenta all’appuntamento con una difesa d’emergenza a causa dei contemporanei forfait di Tomori e Gabbia, un fattore che potrebbe pesare molto contro il tandem offensivo nerazzurro Thuram-Bonny. L’Inter ha una rosa più profonda e arriva con meno defezioni pesanti.

Probabili Formazioni Milan-Inter

MILAN (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Pavlović, Gila; Hutchinson, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Cissè; Gonçalo Ramos.

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Bonny.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Inter?

Il derby Milan-Inter, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in formato 4K. La diretta streaming sarà disponibile sulle rispettive applicazioni DAZN, Sky Go e NOW.

Migliori quote per Milan-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Inter

Un derby da paura quello di Halloween, e nemmeno semplice da pronosticare. I modelli statistici e le quote dei bookmaker indicano un derby di Milano estremamente equilibrato, con un leggero favore per l’Inter dettato dall’attuale striscia di imbattibilità in trasferta e dalla solidità difensiva mostrata finora. L’Inter arriva da capolista (25 punti) e non ha ancora perso una singola gara fuori casa in questo campionato. Il Milan (18 punti) insegue ma deve assorbire il contraccolpo psicologico del pesante 4-2 subito in casa contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Entrambe le squadre hanno attacchi molto prolifici (2.56 gol a partita per l’Inter, 1.89 per il Milan). Tuttavia, l’Inter subisce pochissimo nei primi tempi (solo 2 reti concesse), mentre il Milan tende a subire di più ma si scatena nei secondi tempi (11 gol fatti su 17 totali).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Milan-Inter

Marcus Thuram guida l’attacco nerazzurro ed è il miglior marcatore stagionale della sfida con 6 reti.

Goncalo Ramos è il capocannoniere dei rossoneri in Serie A con 4 reti all’attivo, confermandosi il punto di riferimento principale del reparto offensivo.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.