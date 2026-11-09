Il campionato di calcio italiano arriva alla sosta per le nazionali con un Inter che è tornata a vincere battendo il pericoloso Como, mentre la Lazio frena col Napoli. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le statistiche più interessanti per le scommesse, le quote antepost per lo scudetto, retrocessione, top 4 e tanto altro, col prossimo turno che si giocherà dal 21 al 23 novembre. Risultati Serie A giornata 11.

Risultati Serie A giornata 11 e classifica campionato italiano

L’ultima giornata prima della seconda sosta per le Nazionali, l’11° giornata di Serie A restringe la testa della classifica. La Lazio di Gattuso esce dal Maradona con un 1-1 che interrompe la serie di sei vittorie consecutive: resta prima a 29 punti e imbattuta, ma vede avvicinarsi Inter e Roma. I nerazzurri battono il Como 2-0 e salgono a 28, i giallorossi superano il Sassuolo 3-0 e arrivano a 27, con il miglior attacco del torneo (31 gol) e una striscia di 18 risultati utili consecutivi in campionato. Dietro, il Milan espugna Marassi e si prende il quarto posto a 24, scavalcando il Como fermo a 23.

Il weekend ha un filo conduttore curioso: cinque autogol in dieci partite, due dei quali nella stessa gara. Torino-Lecce finisce 1-1 senza che nessun giocatore segni nella porta giusta (Gaspar e Bragança), mentre Moreno, Walukiewicz e Pedraza completano l’elenco. Il Napoli, decimo a 15 punti, si trova a 9 lunghezze dalla zona Champions; la Juventus pareggia 2-2 al Franchi in una partita riaperta da un errore di De Gea e resta settima a 18, a sei punti dal quarto posto. Il Bologna di Palladino centra la quarta vittoria di fila, Cagliari e Atalanta tornano a vincere dopo settimane difficili, mentre l’Udinese perde a Venezia all’esordio di Zanetti e scivola all’ultimo posto. In vetta alla classifica marcatori resta Varela (Monza) con 9 reti, davanti a Malen e Raimondo a 8 e Krstovic a 7.

RISULTATI 10° GIORNATA SERIE A

Venerdì 6 novembre

Venezia-Udinese 2-1 (53′ Basic (V), 57′ aut. Moreno (U), 65′ Kike Pérez (V))

Sabato 7 novembre

Cagliari-Frosinone 1-0 (38′ Adopo)

Torino-Lecce 1-1 (60′ aut. Gaspar (T), 73′ aut. Bragança (L))

Parma-Bologna 1-2 (53′ Theate (B), 72′ rig. Orsolini (B), 81′ rig. Sierro (P))

Roma-Sassuolo 3-0 (27′ Hermoso, 30′ aut. Walukiewicz, 58′ Mora)



Domenica 8 novembre

Napoli-Lazio 1-1 (28′ Frattesi (L), 48′ aut. Pedraza (N))

Genoa-Milan 1-2 (13′ Cissé (M), 19′ Pulisic (M), 88′ Ellertsson (G))

Monza-Atalanta 0-1 (49′ Krstovic)

Inter-Como 2-0 (12′ Pio Esposito, 19′ Thuram)

Fiorentina-Juventus 2-2 (4′ Pellegrino (F), 32′ Woltemade (J), 54′ Njie (F), 66′ Bremer (J))

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Lazio 29 Inter 28 Roma 27 Milan 24 Como 23 Frosinone 20 Juventus 18 Bologna 17 Cagliari 16 Napoli 15 Torino 14 Atalanta 14 Genoa 13 Lecce 10 Fiorentina 9 Parma 8 Sassuolo 8 Monza 7 Venezia 6 Udinese 5

Statistiche avanzate: capitale dai due volti, Roma d’attacco, Lazio fortino difensivo

Quest’anno nella capitale si stanno divertendo sia i tifosi giallorossi che quelli biancocelesti, ed è una cosa che non succede spesso. Le formazioni di Gasperini e Gattuso stanno avendo successo con filosofie agli opposti

La Roma si basa sull’attacco. I giallorossi sono una macchina da gol, hanno il miglior attacco del campionato con 31 reti (anche se hanno prodotto più di quanto atteso visto il 27.3 di goal attesi, xG) e 204 tiri totali, un dato dove fa meglio solo l’Inter (226 tiri). In verità i nerazzurri hanno segnato 28 reti nonostante un 31.7 xG. Sia Roma che Inter sono O/U 8-3 in stagione ed in entrambe le partite di giallorossi e nerazzurri assistiamo ad una media molto alta di 3.7 gol, dietro comunque ai 3.8 gol nei match della Fiorentina (miglior squadra da Over con O/U 10-1) e anche dei 4.1 nei match del Sassuolo (O/U 9-2) su cui pesa una pessima difesa. La discrepanza maggiore ce l’ha la Lazio che con 150 tiri e un xG di appena 16.8 ha messo a referto 25 reti.

La vera differenza la Lazio la fa in difesa. La squadra di Gattuso ha concesso appena 9 gol in 11 giornate, e 126 tiri concessi (49 tiri in porta subiti). Anche qui le statistiche avanzate ci parlano di una Lazio un pò fortunata visto che xG subiti sarebbero 14.4, un valore di ben +5.4 gol rispetto a quelli che i biancocelesti hanno effettivamente subito. Nonostante tutto la Lazio è O/U 7-4 in questa stagione e nelle partite della squadra di Gattuso assistiamo a 3.1 gol di media. Anche la Juventus è solida dietro, con 12 gol al passivo ma un xG di appena 7.84 e solo 107 tiri in porta concessi, entrambi migliori dati del campionato. I bianconeri sono la miglior squadra da Under della Serie A con O/U 3-8 (2.5 gol totali di media) complice l’ottima difesa ma anche un attacco che non ha ancora trovato un bomber affidabile e costante per risvegliar il reparto.

Quote Scudetto: l’Inter torna a staccare tutti

Il convincente successo contro il Como ha consolidato ulteriormente lo status dell’Inter come principale candidata alla conquista dello Scudetto. I nerazzurri – al momento secondi in classifica – hanno reagito nel miglior modo possibile alla sconfitta nel derby e il loro secondo titolo consecutivo si gioca a 1,65 su William Hill. Alle spalle della squadra di Chivu, c’è la Roma di Gasperini, imbattuta in campionato e a due punti dalla vetta. Il tricolore ai giallorossi, che contro il Sassuolo hanno conquistato la terza vittoria consecutiva in Serie A, scende ancora, da 5,00 a 3,75 su 888sport.

Sul terzo gradino del podio, c’è la Lazio. La capolista a Napoli ha confermato la sua imbattibilità (finora ha raccolto, in undici giornate, nove successi e due pareggi) e il tricolore biancoceleste è fissato a 9,50, seguito da Milan e Como a 11,00 volte la posta. La squadra guidata da Cesc Fabregas si è sì inchinata all’Inter a San Siro, ma continua a rimanere nel novero degli outsider, come i rossoneri di Amorim che ha vinto quattro delle ultime cinque partite in Serie A. Si mantengono a distanza siderale Juventus e Napoli fissate nell’ordine a 50 e 100 volte la posta.

Top 4: perde terreno la Juventus

Le prove convincenti del weekend, sul campo di Napoli e Genoa, permettono rispettivamente a Lazio e Milan di fare un passo importante verso la conquista di un posto tra le prime quattro, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. È quanto emerge dall’analisi dei betting analyst di Goldbet e Betpoint, che propongono la Lazio in top-4 a quota 1,75 e i rossoneri tra 1,55 e 1,75, in netto calo rispetto al 2,50 assegnato a entrambe la scorsa settimana. La Roma, che non ha avuto problemi a battere il Sassuolo, si conferma a 1,10, mentre la sconfitta contro l’Inter non incide particolarmente sulle ambizioni del Como, che passa da 1,40 all’attuale 1,50.

Decisamente staccate anche qua Juventus e Napoli, che pagano rispettivamente sei e nove punti dal quarto posto. Un ritardo che si riflette anche nelle quote, dove il ritorno in Champions League della Juventus si gioca tra 3,25 e 3,75, in risalita di circa un punto rispetto al 2,50 di sette giorni fa. Va peggio ai partenopei, che col pareggio casalingo contro la Lazio raddoppiano in una settimana da 4,00 all’attuale 8,00.

Capocannoniere: Varela insidia Malen

Al momento il bomber più prolifico del campionato, con 9 gol all’attivo, è l’attaccante del Monza Gustavo Varela @5.00 che è anche il primo avversario in quota per il Capocannoniere di Donyell Malen @2.25 che con la Roma è a 8 centri, gli stessi di Antonio Raimondo @11 del Frosinone che però ha perso terreno nelle quote e si trova dietro a Marcus Thuram @8 (6 reti con l’Inter) e Nikola Krstovic @8 (7 reti con l’Atalanta).

L’Inter schiera tra i favoriti anche Lautaro Martinez @11 che però dovrà rimontare visto che è fermo a 4 reti con i nerazzurri, poi arriva Anastasios Douvikas @19 (5 reti col Como) mentre il primo bomber rossonero in lista è Christian Pulisic @29 (4 reti col Milan) e poi un altro talento del Como, Nico Paz @34, alla pari con Rasmus Hojlund @29 del Napoli, sia per quota che per reti segnate finora (3 a testa). Noterete una mancanza, un bomber bianconero e come dicevamo prima l’attacco rimane il reparto che sta affossando la stagione della Juve.

Retrocessione ed esoneri. Sassuolo ed Aquilani tremano

In questo momento i bookmakers bocciano tre squadre su tutte per la retrocessione: Parma @1.61, Monza @1.66 e Venezia @1.83, con i lagunari comunque in miglioramento. Rischiano anche il Lecce @2 e l’Udinese @2.10. Gli analisti continuano a salvare il Sassuolo @6 per il ritorno in Serie B, ma i neroverdi stanno attraversando un momento pessimo dopo 5 ko di fila e la peggior difesa del campionato.

Questa situazione mette a rischio la panchina di Alberto Aquilani, in una Serie A che dopo 11 giornate ha già visto il licenziamento di tanti allenatori, e quello del Sassuolo potrebbe essere il prossimo, tanto che la dirigenza neroverde starebbe testando alcune alternative e sono usciti i nomi di Roberto D’Aversa, che avrebbe già dato la propria disponibilità, e di Vincenzo Montella che vuole rilanciarsi dopo il comunque buon lavoro fatto da commissario tecnico della nazionale turca.

Prossimo turno: dopo la sosta per le nazionali si torna dal 21 novembre

Il campionato si ferma per la seconda sosta stagionale. L’Italia di Roberto Mancini chiude il girone di Nations League con due gare decisive per l’accesso ai quarti di finale: giovedì 12 novembre alle 20.45 Italia-Francia a San Siro e domenica 15 novembre alle 20.45 Belgio-Italia a Bruxelles. Tra i 31 convocati figurano quattro prime chiamate, Cissé (Milan), Liberali e Cassano (Como) e Lontani (Parma), oltre a Gatti, aggiunto alla lista domenica sera.

La Serie A riparte sabato 21 novembre con la 12° giornata, che si chiude lunedì 23. Tutte le partite sono su DAZN; Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Monza-Fiorentina anche su Sky.

Sabato 21 novembre

15.00 Como-Cagliari

15.00 Lazio-Lecce

18.00 Parma-Roma

20.45 Napoli-Torino (anche Sky)

Domenica 22 novembre

12.30 Juventus-Venezia

15.00 Bologna-Udinese

15.00 Sassuolo-Genoa

18.00 Milan-Frosinone (anche Sky)

20.45 Atalanta-Inter

Lunedì 23 novembre

20.45 Monza-Fiorentina (anche Sky)

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.